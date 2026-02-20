Δρ Γιώργος Πατέρας: Όχι στην εμμονή με εναλλακτικά καύσιμα χωρίς υποδομές

Απανθρακοποίηση και ρεαλισμός στη Ναυτιλία: Ο δρόμος προς την αποτελεσματικότητα. Οι πραγματικές προκλήσεις βρίσκονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη σωστή διαχείριση του στόλου