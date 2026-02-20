Δρ Γιώργος Πατέρας: Όχι στην εμμονή με εναλλακτικά καύσιμα χωρίς υποδομές
Απανθρακοποίηση και ρεαλισμός στη Ναυτιλία: Ο δρόμος προς την αποτελεσματικότητα. Οι πραγματικές προκλήσεις βρίσκονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη σωστή διαχείριση του στόλου
Η ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών: την απανθρακοποίηση. Παρά τις δεσμεύσεις του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού- IMO για «Net Zero» έως το 2050 και τις αυστηρότερες περιφερειακές ρυθμίσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο δρόμος προς την ουσιαστική μείωση των εκπομπών παραμένει θολός και γεμάτος πρακτικά προβλήματα. Η δημιουργία υποδομών για LNG ή μεθανόλη, η υψηλή κατανάλωση καυσίμου από τα μεγάλης ηλικίας πλοία παλιών και η αμφιλεγόμενη αποτελεσματικότητα κάποιων πολιτικών δημιουργούν ένα πλαίσιο όπου οι επενδύσεις πρέπει να συνδυάζουν ρεαλισμό, απόδοση και πρακτικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Γιώργος Πατέρας, (αριστερά στη φωτό) στέλεχος της Contships και τέως πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μίλησε στο 9ο Capital Link Cyprus Shipping Forum για τις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλίας, με έμφαση στις προκλήσεις της απανθρακοποίησης και τον ρόλο των feeder πλοίων.
