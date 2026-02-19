Η μάχη του LNG: Πώς φτάσαμε στην ρήξη Motor Oil – ΔΕΣΦΑ για το FSRU στην Κόρινθο
Η μάχη του LNG: Πώς φτάσαμε στην ρήξη Motor Oil – ΔΕΣΦΑ για το FSRU στην Κόρινθο
Στο μικροσκόπιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Διώρυγα Gas ύψους 400 εκατ. ευρώ
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2035 του ΔΕΣΦΑ, μετά την απόφαση απένταξης του έργου σύνδεσης του FSRU της Διώρυγα Gas με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 984 εκατ. ευρώ, τελεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 13 Μαρτίου 2026, η οποία και θα κρίνει οριστικά το περιεχόμενό του.
Ο ΔΕΣΦΑ αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη μη έγκαιρη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων από τον φορέα υλοποίησης, γεγονός που – όπως αναφέρεται – οδήγησε στη λύση της σχετικής σύμβασης και στην αφαίρεση των έργων από το Δεκαετές Πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 984 εκατ. ευρώ, τελεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 13 Μαρτίου 2026, η οποία και θα κρίνει οριστικά το περιεχόμενό του.
Η σύγκρουση για τη Ρεβυθούσα και οι αριθμοί της Motor OilΣύμφωνα με το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, ο Διαχειριστής αφαιρεί από τον προγραμματισμό τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό που θα διασφάλιζε τη σύνδεση του FSRU με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και τον διπλασιασμό του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά, έργο που είχε τεχνική και επενδυτική εξάρτηση από την υλοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής.
Ο ΔΕΣΦΑ αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη μη έγκαιρη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων από τον φορέα υλοποίησης, γεγονός που – όπως αναφέρεται – οδήγησε στη λύση της σχετικής σύμβασης και στην αφαίρεση των έργων από το Δεκαετές Πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα