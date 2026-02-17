To ελληνικό ακτινίδιο «πετάει» για Βιετνάμ – Aπό ποιους διεκδικεί μερίδιο αγοράς
To ελληνικό ακτινίδιο «πετάει» για Βιετνάμ – Aπό ποιους διεκδικεί μερίδιο αγοράς
Από 1η Μαρτίου το ελληνικό ακτινίδιο θα μπορεί να εξάγεται στη βιετναμέζικη αγορά - Ποιους ανταγωνίζεται και τι ευκαιρίες γεννιούνται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΔΟΑ, Χρήστο Κολιό
Σε μια εξέλιξη-σταθμό για το ελληνικό ακτινίδιο -ένα από τα πιο σημαντικά εξαγώγιμα αγροδιατροφικά προϊόντα- το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ότι άνοιξε η αγορά του Βιετνάμ για το ελληνικό προϊόν και έτσι, από την 1η Μαρτίου 2026, θα επιτρέπονται οι εξαγωγές και η έκδοση επίσημου Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας.
Υπενθυμίζεται, ότι τον Νοέμβριο του 2025 είχε υπάρξει επιτόπια επιθεώρηση Βιετναμέζων Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών στη χώρα μας, οι οποίοι είχαν προτείνει μια δέσμη μέτρων, η οποία και έγινε δεκτή από την ελληνική πλευρά. Το άνοιγμα της αναδυόμενης βιετναμέζικης αγοράς θα καλύπτει όλες τις καλλιεργούμενες ποικιλίες ακτινιδίων στην Ελλάδα, πρασινόσαρκες και κιτρινόσαρκες.
Σε δήλωσή του στο newmoney, o Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ), Χρήστος Κολιός, σημειώνει πως «η υπογραφή του φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου και το άνοιγμα της αγοράς του Βιετνάμ για το ελληνικό ακτινίδιο, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο και την ελληνική αγροτική οικονομία συνολικά. Μετά από πολυετείς τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών, δημιουργείται πλέον μια νέα, δυναμική εξαγωγική διέξοδος σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Υπενθυμίζεται, ότι τον Νοέμβριο του 2025 είχε υπάρξει επιτόπια επιθεώρηση Βιετναμέζων Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών στη χώρα μας, οι οποίοι είχαν προτείνει μια δέσμη μέτρων, η οποία και έγινε δεκτή από την ελληνική πλευρά. Το άνοιγμα της αναδυόμενης βιετναμέζικης αγοράς θα καλύπτει όλες τις καλλιεργούμενες ποικιλίες ακτινιδίων στην Ελλάδα, πρασινόσαρκες και κιτρινόσαρκες.
Σε δήλωσή του στο newmoney, o Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ), Χρήστος Κολιός, σημειώνει πως «η υπογραφή του φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου και το άνοιγμα της αγοράς του Βιετνάμ για το ελληνικό ακτινίδιο, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο και την ελληνική αγροτική οικονομία συνολικά. Μετά από πολυετείς τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών, δημιουργείται πλέον μια νέα, δυναμική εξαγωγική διέξοδος σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα