To ελληνικό ακτινίδιο «πετάει» για Βιετνάμ – Aπό ποιους διεκδικεί μερίδιο αγοράς

Από 1η Μαρτίου το ελληνικό ακτινίδιο θα μπορεί να εξάγεται στη βιετναμέζικη αγορά - Ποιους ανταγωνίζεται και τι ευκαιρίες γεννιούνται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΔΟΑ, Χρήστο Κολιό