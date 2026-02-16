Η Ελλάδα επιστρέφει στις έρευνες υδρογονανθράκων: Σήμερα οι υπογραφές με Chevron στο Μαξίμου, τα επόμενα βήματα

Στις 11 το πρωί παρουσία Μητσοτάκη η τελετή για τις υπογραφές των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης του Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENIQ ENERGY - Στο επίκεντρο Κρήτη και Ιόνιο

Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα έως το 2030 Σε συνέχεια της υπογραφής και της κύρωσης των συμβάσεων από τη Βουλή, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η έγκριση του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης για τη διενέργεια δισδιάστατων σεισμικών ερευνών (2D), η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το προσεχές Φθινόπωρο. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες γεωφυσικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν προς τα τέλη του έτους.



Η ερευνητική διαδικασία θα εξελιχθεί σε τρία βασικά στάδια, συνολικής διάρκειας περίπου επτά ετών, τα οποία περιλαμβάνουν σεισμικές έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας και συγκεκριμένα γύρω στο 2030, αναμένεται να υπάρχει σαφής εικόνα για το υπεράκτιο ενεργειακό δυναμικό της χώρας.



Η ενίσχυση της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων, όπως η Chevron και η ExxonMobil, επιβεβαιώνει την αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και την αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.