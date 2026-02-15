ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υψηλή κερδοφορία και αυξημένα μερίσματα για τις ελληνικές τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν εντυπωσιακή πιστωτική ανάπτυξη, ενώ η κεφαλαιοποίησή τους ξεπερνάει τα 51 δισ. ευρώ - Τα σχέδια για τη νέα χρονιά

Ειρήνη Σακελλάρη
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εισέρχεται σε μια νέα φάση ωρίμανσης, με τις συστημικές τράπεζες να κινούνται πλέον σε περιβάλλον κανονικότητας, υψηλής κερδοφορίας και αυξημένων μερισμάτων, γεγονός το οποίο ενισχύει και την επενδυτική τους ισχύ.

Σε μία περίοδο όπου ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την είσοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές του MSCI, οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει δυναμικά μέσα στο 2026, με τους διεθνείς οίκους να υπερθεματίζουν για την πορεία τους. Ας σημειωθεί πως για τις συστημικές τράπεζες η κεφαλαιοποίησή τους ξεπερνάει τα 51 δισ. ευρώ και το ράλι των τιμών τους διαμορφώνεται από 21% έως 31%.

Το 2025 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν εντυπωσιακή πιστωτική ανάπτυξη, με τα συνολικά ενήμερα δάνεια στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε διεθνείς κοινοπρακτικές εκδόσεις εταιρικού χρέους, να αυξάνονται κατά περίπου 14,2 δισ. ευρώ ξεπερνώντας όλους τους στόχους. Κύριος μοχλός αυτής της επέκτασης ήταν οι εταιρικές χρηματοδοτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
