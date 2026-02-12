Διπλό θετικό μήνυμα από Moody’s και S&P για το νέο σχήμα ΟΠΑΠ-Allwyn
Πώς διαμορφώνεται το τοπίο μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης - Τι λένε οι δύο οίκοι για μέρισμα, μόχλευση, ταμειακές ροές
Ισχυρές ταμειακές ροές που αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και στην ενσωμάτωση της αμερικανικής PrizePicks στη λειτουργική δομή της επιχείρησης, «ελεγχόμενη» μόχλευση και συγκριτικά υψηλές μερισματικές αποδόσεις προς τους μετόχους βλέπουν οι Moody’s και S&P για την επόμενη ημέρα της ενοποίησης των ΟΠΑΠ και Allwyn.
Στο πλαίσιο της απόφασης της Allwyn να αντλήσει περίπου 460 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιών υψηλής εξασφάλισης προκειμένου να χρηματοδοτήσει πλήρως τις αντίστοιχες πληρωμές σε μετρητά προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ, που άσκησαν δικαιώματα εξόδου εν όψει της ολοκλήρωσης της ενοποίησης Allwyn και ΟΠΑΠ, η Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Ba2 για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (CFR) της Allwyn, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις προοπτικές (outlook). Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η μόχλευση και η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών θα βελτιωθούν σημαντικά μετά το 2026, μέσω αύξησης κερδών και περιορισμού των επενδυτικών δαπανών.
