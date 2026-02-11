BofA: Κορυφαία αγορά η Ελλάδα – Οι επιλογές σε τράπεζες, ενέργεια και βιομηχανία

Η Ελλάδα εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη overweight αγορά μεταξύ των χωρών της περιοχής, μπροστά από Ουγγαρία και Τουρκία - Οι τοποθετήσεις συγκεντρώνονται κυρίως στις τράπεζες και σε λίγα μεγάλα blue chips