BofA: Κορυφαία αγορά η Ελλάδα – Οι επιλογές σε τράπεζες, ενέργεια και βιομηχανία
Η Ελλάδα εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη overweight αγορά μεταξύ των χωρών της περιοχής, μπροστά από Ουγγαρία και Τουρκία - Οι τοποθετήσεις συγκεντρώνονται κυρίως στις τράπεζες και σε λίγα μεγάλα blue chips
Η τελευταία στρατηγική χαρτογράφησης τοποθετήσεων στις αγορές EEMEA από την Bank of America επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον περάσει σε διαφορετική κατηγορία για τα διεθνή χαρτοφυλάκια και αποτελεί μία από τις πιο έντονα υπερεπενδεδυμένες (overweight) αγορές της περιοχής, με σταθερές εισροές και υψηλή συμμετοχή ενεργών funds. Οι εισροές προς την περιοχή συνεχίστηκαν ισχυρές ακόμη και μετά τη διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα, με τους επενδυτές να διατηρούν θετική στάση λόγω προσδοκίας ασθενέστερου δολαρίου και ευνοϊκών μακροοικονομικών συνθηκών.
Στην κατανομή κεφαλαίων, η Ελλάδα εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη overweight αγορά μεταξύ των χωρών της περιοχής, μπροστά από Ουγγαρία και Τουρκία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα διεθνή χαρτοφυλάκια κατέχουν ελληνικές μετοχές σημαντικά πάνω από τη στάθμισή τους στους δείκτες αναδυόμενων αγορών, ένδειξη ότι η χώρα αντιμετωπίζεται πλέον ως βασική επενδυτική έκθεση και όχι ως τακτική τοποθέτηση. Οι τοποθετήσεις συγκεντρώνονται κυρίως στις τράπεζες και σε λίγα μεγάλα blue chips όπως Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Jumbo. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκαταλέγονται στους τίτλους με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ενεργών funds στην περιοχή, στοιχείο που δείχνει ότι το ελληνικό story παίζεται κυρίως μέσω της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής απόδοσης του τραπεζικού κλάδου.
