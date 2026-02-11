Τσικνοπέμπτη 2026: Έως 13% αυξήσεις στα κρέατα - Ακριβότερα μοσχάρι και αρνί

50% αύξηση των τιμών στον μοσχαρίσιο κιμά

Κατά 14% ακριβότερος ο γύρος

Ακριβότερο θα είναι φέτοςεξαιτίας των ανατιμήσεων στο κρέας, και ειδικότερα στο μοσχάρι και τα αμνοερίφια, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε μικρότερες ποσότητες ή και άλλα είδη κρέατος.να αγγίζουν το 13%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι καταναλωτές θα αναγκαστούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις απαραίτητες προετοιμασίες.Η ανοδική πορεία στις τιμές αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος αλλά και στις σοβαρές επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έπληξε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θα αντιμετωπίσουν όσοι επιλέξουν τα μπιφτέκια, αφού η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά καταγράφει άλμα έως και 50%, φτάνοντας τα 18 ευρώ το κιλό από τα 12 ευρώ που κόστιζε το 2025. Ανοδική πορεία και στη τιμή για τα παϊδάκια, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 21 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα 18 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.Σημαντικές επιβαρύνσεις παρατηρούνται και στα υπόλοιπα είδη κρέατος που έχουν την τιμητική τους την Τσικνοπέμπτη.Οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται πλέον στα 8,9 ευρώ το κιλό (από 8 ευρώ πέρυσι), ενώ ο χοιρινός γύρος διατίθεται κατά 14% ακριβότερα, φτάνοντας τα 11,4 ευρώ το κιλό.Μικρότερη, αλλά υπαρκτή, είναι, τα οποία κοστίζουν στα κρεοπωλεία 11,7 ευρώ το κιλό έναντι 11 ευρώ έναν χρόνο πριν. Η πλέον οικονομική επιλογή για τους καταναλωτές παραμένει το φιλέτο κοτόπουλου, το οποίο συγκράτησε την άνοδό του στα 10,5 ευρώ το κιλό από τα 10,2 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.