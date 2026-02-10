Στις αγορές το Ελληνικό Δημόσιο: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου με σταθερό επιτόκιο 3,375%

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ το ποσό του ομολόγου που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατομμύρια ευρώ και ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026