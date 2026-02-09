Συντηρήθηκε το θετικό momentum στη Wall Street: Νέο ρεκόρ πάνω από τις 50.000 για τον Dow Jones

Οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν σε νέα κέρδη τους δείκτες, ενώ οι επενδυτές αναμένουν κρίσιμα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό που θα επηρεάσουν τα επόμενα νομισματικά βήματα της Fed