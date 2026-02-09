Συντηρήθηκε το θετικό momentum στη Wall Street: Νέο ρεκόρ πάνω από τις 50.000 για τον Dow Jones
Οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν σε νέα κέρδη τους δείκτες, ενώ οι επενδυτές αναμένουν κρίσιμα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό που θα επηρεάσουν τα επόμενα νομισματικά βήματα της Fed
Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν και στη συνεδρίαση της Δευτέρας οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη κρίσιμα οικονομικά στοιχεία. Μάλιστα, αν και τη μεγαλύτερη ώθηση κατέγραψαν οι τεχνολογικές μετοχές, ο Dow Jones ήταν αυτός που «έκλεψε» και πάλι την παράσταση καταφέρνοντας να κρατήσει, αλλά και να διευρύνει τα υψηλά του πάνω από το ιστορικό ορόσημο των 50.000 μονάδων.
Συγκεκριμένα ο Dow Jones με ανεπαίσθητη άνοδο 0,04% έφτασε τις 50.135 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 6.964 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,90% ανεβαίνοντας στις 23.238 μονάδες.
Ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX παρέμεινε χαμηλά, γύρω από τις 17 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κινήσεις ήταν περιορισμένες μετά από προηγούμενη πτώση που συνδέθηκε με πληροφορίες ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές προέτρεψαν τις εγχώριες τράπεζες να περιορίσουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε ελαφρά στο 4,2% και του 2ετούς στο 3,48%.
Αναλυτές και traders έχουν στρέψει την προσοχή τους σε μια σειρά σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων που θα δώσουν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τρεις κορυφαίοι δείκτες που επηρεάζουν έντονα τις αγορές: τα στοιχεία απασχόλησης, ο δείκτης τιμών καταναλωτή και οι λιανικές πωλήσεις. Τα στοιχεία έχουν συσσωρευτεί, λόγω του ολιγοήμερου shutdown.
«Τα οικονομικά δεδομένα ήταν σχεδόν ιδανικά μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης στα τέλη Νοεμβρίου και αυτό πρέπει να συνεχιστεί ώστε οι μετοχές να αντέξουν την αυξανόμενη αμφιβολία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», υποστήριξε ο Τομ Εσέι της Sevens Report.
Σύμφωνα με την UBS Global Wealth Management η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, η στήριξη από τις κεντρικές τράπεζες και η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανόδου για τις αμερικανικές μετοχές.
Η έκθεση για την απασχόληση, που αναμένεται την Τετάρτη, προβλέπεται να δείξει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 69.000 τον Ιανουάριο, με το ποσοστό ανεργίας στο 4,4%. Θα περιλαμβάνει επίσης αναθεωρήσεις στοιχείων, που εκτιμάται ότι θα δείξουν σημαντική διόρθωση προς τα κάτω για την περίοδο έως τον Μάρτιο του 2025.
«Μια μέτρια έκθεση για την απασχόληση πιθανότατα δεν θα επηρεάσει σημαντικά την αγορά, αλλά όσοι περιμένουν άνοδο των μετοχών σε περίπτωση αδύναμων στοιχείων πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι αγορές μπορεί απλώς να αντιδρούν συμμετρικά στα δεδομένα», ισχυρίστηκε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
Σύμφωνα με τον κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης μπορεί να κινηθεί χαμηλότερα τους επόμενους μήνες λόγω της επιβράδυνσης του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ, σαν αποτέλεσμα της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ και των απελάσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει επιδείνωση της οικονομίας.
Στην ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή, οι οικονομολόγοι θα αναζητήσουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί, ενώ τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων της Τρίτης αναμένεται να δείξουν ακόμη έναν μήνα ισχυρής καταναλωτικής δραστηριότητας.
Καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ πλησιάζει στο τέλος της και ο Κέβιν Γουόρς θεωρείται ο διάδοχός του, η Ντανιέλα Χάθορν της Capital.com σημείωσε ότι οι αγορές γίνονται «όλο και πιο ευαίσθητες στον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά δεδομένα επηρεάζουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια». Μάλιστα, όπως εξήγησε, «παρότι οι αλλαγές στην ηγεσία επηρεάζουν τον τόνο της πολιτικής, τα δεδομένα παραμένουν ο καθοριστικός παράγοντας».
«Οι ανακοινώσεις για απασχόληση και πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα θα είναι κρίσιμες για να φανεί αν οι αγορές θα επιστρέψουν στις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής — κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει μετοχές και πολύτιμα μέταλλα — ή αν ο επίμονος πληθωρισμός θα επιβάλει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα», επεσήμανε.
Στον τεχνολογικό κλάδο, οι ανησυχίες για τις αποδόσεις του κλάδου δεν έχουν… εξαφανιστεί. Μάλιστα, μετοχές που θεωρούνται πιο ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν και πάλι πιέσεις, ενώ κεφάλαια μετακινήθηκαν προς πιο κυκλικούς κλάδους.
Ωστόσο, ο ευρύτερος κλάδος έδειξε σαφή σημάδια ανάκαμψης στη σημερινή συνεδρίαση, ειδικά με επίκεντρο τις μετοχές που είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα τους ο κλάδος του software.
Έτσι, ενδεικτικά το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ενισχύθηκε κατά 3,6%, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την AppLovin να εκτινάσσεται κατά 15%. Ο δείκτης κατασκευαστών μικροτσίπ ενισχύθηκε κατά 1,8%, με την Oracle να κάνει άλμα 11% μετά και την αναβάθμιση της μετοχής της από την D.A. Davidson.
«Όταν οι αγορές υποχωρούν έντονα σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως συνέβη με την τεχνολογία, συχνά ακολουθούν γρήγορες ανοδικές αντιδράσεις», εξήγησε ο Σαμίρ Σαμάνα της Wells Fargo Investment Institute. «Ο χρόνος θα δείξει αν χρειάζεται νέα διόρθωση ή αν δημιουργήθηκαν επαρκείς ευκαιρίες για αγορές».
Παρά τις ανησυχίες, εξάλλου, τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων παραμένουν ισχυρά. Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι τα κέρδη των εταιρειών λογισμικού και υπηρεσιών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 19% το 2026, από πρόβλεψη 16% προηγουμένως.
Αναλυτές της Morgan Stanley, σε σημείωμα τους, επεσήμαναν ότι οι τεχνολογικές μετοχές έχουν περιθώριο περαιτέρω ανόδου, καθώς οι προσδοκίες εσόδων βρίσκονται σε υψηλά πολλών δεκαετιών, ενώ οι αποτιμήσεις έχουν μειωθεί μετά τη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων.
Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Kroger ενισχύθηκε κατά 4,2% μετά τον διορισμό του Γκρεγκ Φόραν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως και η μετοχή της Robinhood μετά την αναβάθμιση της από την Wolfe Research.
Στις κερδισμένες και οι παραδοσιακές Big Tech, με την Alphabet να δημιουργεί τον περισσότερο… ντόρο, καθώς δρομολόγησε την άντληση 20 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων σε δολάρια — ποσό υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις των 15 δισ. — μαζί με συμπληρωματικές εκδόσεις σε αγγλική λίρα και ελβετικό φράγκο.
Στον αντίποδα, η Kyndryl κατέρρευσε κατά 55% λόγω αποχωρήσεων στελεχών και ελέγχου των λογιστικών πρακτικών της εταιρείας.
Σημαντικές πιέσεις δέχτηκε επίσης η Cleveland-Cliffs μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα, αλλά και η Hims & Hers Health, αφού ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη διάθεση σκευασμάτων κατά της παχυσαρκίας, που είναι παρόμοια με το Wegovy, μετά την αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η δανέζικη Novo Nordisk. H μετοχή της τελευταίας αντιθέτως, ανέβηκε σχεδόν κατά 4%.
