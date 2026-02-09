Ιστορική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι στην Ιαπωνία: Ράλι στις ασιατικές αγορές, ξεπέρασε τις 57.000 μονάδες ο Nikkei

Η σαρωτική εκλογική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι ενισχύει τις αγορές στην Ασία και οδηγεί τον Nikkei σε ιστορικό υψηλό - Μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, επενδύσεις και πιο χαλαρή νομισματική πολιτική προεξοφλούν οι επενδυτές