Ιστορική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι στην Ιαπωνία: Ράλι στις ασιατικές αγορές, ξεπέρασε τις 57.000 μονάδες ο Nikkei
Η σαρωτική εκλογική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι ενισχύει τις αγορές στην Ασία και οδηγεί τον Nikkei σε ιστορικό υψηλό - Μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, επενδύσεις και πιο χαλαρή νομισματική πολιτική προεξοφλούν οι επενδυτές
Η σαρωτική εκλογική επικράτηση της Σανάε Τακαΐτσι στην Ιαπωνία δεν αποτελεί μόνο πολιτικό ορόσημο, αλλά και καταλύτη για τις παγκόσμιες αγορές, που αντέδρασαν άμεσα με άνοδο μετοχών, αποδόσεων ομολόγων και αυξημένη επενδυτική διάθεση στην Ασία.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εξασφάλισε τη μεγαλύτερη μεταπολεμική εκλογική νίκη για ένα κόμμα, καθώς το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα κατέκτησε 316 έδρες και ο κυβερνητικός συνασπισμός συνολικά 352 από τις 465 της κάτω βουλής, επιτυγχάνοντας πλειοψηφία δύο τρίτων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή για το LDP, το οποίο πριν από λίγους μήνες είχε χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου.
Η Τακαΐτσι είχε συνδέσει την πολιτική της επιβίωση με την έκβαση των πρόωρων εκλογών, δηλώνοντας ότι θα παραιτηθεί αν δεν εξασφαλιστεί πλειοψηφία. Το πολιτικό στοίχημα όχι μόνο κερδήθηκε, αλλά της έδωσε μια από τις ισχυρότερες εντολές διακυβέρνησης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
Ο κλάδος ακινήτων ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη άνω του 7%, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι τομείς υγείας και βιομηχανίας. Μετοχές όπως της CyberAgent, της Advantest και της Sumitomo Electric Industries σημείωσαν διψήφιες αποδόσεις.
Παράλληλα, οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, με το 10ετές να φτάνει περίπου στο 2,27%, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πιο ενεργητική δημοσιονομική πολιτική. Το γεν κινήθηκε με έντονη μεταβλητότητα γύρω από τα 157 έναντι του δολαρίου.
Η δυναμική της Ιαπωνίας μεταφέρθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι αγορές στην Κίνα, την Αυστραλία και την Ινδία.
Αγορές: Ράλι μετοχών και άνοδος αποδόσεωνΗ εκλογική νίκη ενεργοποίησε το λεγόμενο «Takaichi trade», με τους επενδυτές να προεξοφλούν μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, επενδύσεις και πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. Ο δείκτης Nikkei 225 εκτινάχθηκε έως και 5,7%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 57.000 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε επίσης ιστορικό υψηλό.
