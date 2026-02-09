Ο Τραμπ συγχαίρει τη Σανάε Τακαΐτσι για τη «συντριπτική νίκη» στις εκλογές στην Ιαπωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Σανάε Τακαΐτσι Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ συγχαίρει τη Σανάε Τακαΐτσι για τη «συντριπτική νίκη» στις εκλογές στην Ιαπωνία

Μήνυμα στήριξης του Αμερικανού προέδρου μέσω Truth Social – Ευχές για επιτυχία στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματος

Ο Τραμπ συγχαίρει τη Σανάε Τακαΐτσι για τη «συντριπτική νίκη» στις εκλογές στην Ιαπωνία
Τη «συντριπτική νίκη» της πρωθυπουργού της Ιαπωνία Σανάε Τακαΐτσι στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές χαιρέτισε την Κυριακή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία» στην υλοποίηση του υπερσυντηρητικού πολιτικού της προγράμματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε δημόσιο μήνυμα στήριξης προς τη Σανάε Τακαΐτσι μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στην οποία είναι ιδιαίτερα ενεργός.

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας ευθέως την πολιτική της νέας ιαπωνικής κυβέρνησης με το δόγμα της ισχυρής αποτροπής.




Σκληρή γραμμή και έμφαση στη συμμαχία με τις ΗΠΑ

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δεσμευθεί για αυστηρότερη πολιτική στο μεταναστευτικό, ενώ σε δηλώσεις της έχει χαρακτηρίσει «χωρίς όρια» τη δυναμική της στρατηγικής συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημόσια παρέμβαση Τραμπ υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών με το Τόκιο, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

