Σαρωτική νίκη για την «εκλεκτή» του Τραμπ στην Ιαπωνία, εξασφαλίζει πάνω από τα δύο τρίτα των εδρών η Τακαΐτσι
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Σανάε Τακαΐτσι Εκλογές

Σαρωτική νίκη για την «εκλεκτή» του Τραμπ στην Ιαπωνία, εξασφαλίζει πάνω από τα δύο τρίτα των εδρών η Τακαΐτσι

Αυτή η αυξημένη πλειοψηφία δίνει στο κόμμα της πρωθυπουργού τη δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή, στην οποία το κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία

Σαρωτική νίκη για την «εκλεκτή» του Τραμπ στην Ιαπωνία, εξασφαλίζει πάνω από τα δύο τρίτα των εδρών η Τακαΐτσι
22 ΣΧΟΛΙΑ
Το κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας, με ηγέτη την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, κέρδισε εύκολα στις πρόωρες εκλογές της Κυριακής.

Λίγο πριν από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας, μεσάνυχτα Κυριακής στο Τόκιο), ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), μαζί με το συμμαχικό κόμμα Ishin, εξασφαλίζει πάνω από τα δύο τρίτα των εδρών στην Κάτω Βουλή, δηλαδή μέχρι και 328 από τις 465 έδρες.

Αυτή η αυξημένη πλειοψηφία δίνει στο LDP τη δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή, στην οποία το κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε την προσφυγή στις κάλπες για την ανανέωση της εντολής, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του LDP. Είχε δεσμευτεί μάλιστα να παραιτηθεί εάν το κόμμα της δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, κάνοντας τις πρόωρες εκλογές ένα μεγάλο ρίσκο.

Σημαντική βοήθεια προσέφερε η δημοτικότητα της ίδιας της Τακαΐτσι, καθώς τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησής της είναι ακόμη πάνω από το 70%.

Υπέρ της είχε ταχθεί ανοιχτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Προ ημερών είχε γράψει σε ανάρτησή του ότι η πρωθυπουργός «πρέπει να αναγνωριστεί για το έργο που η ίδια και ο συνασπισμός της επιτελούν». Ως εκ τούτου, συμπληρώνει στην ανάρτησή του, «ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι τιμή μου να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου» στη Σανάε Τακαΐτσι.

Πρόκειται για μια επιτυχία που έρχεται σε αντίθεση με τους δύο προκατόχους της, υπό τους οποίους το κόμμα έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία λόγω σκανδάλων διαφθοράς και αυξανόμενων δαπανών.

Το 2024, το LDP έχασε την πλειοψηφία και στις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου, και η δεκαετής συμμαχία του με το κόμμα Komeito κατέρρευσε. Το Komeito ένωσε μάλιστα τις δυνάμεις του με το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας για να σχηματίσει το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό μπλοκ στη Βουλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τακαΐτσι και το LDP αντιμετώπισαν μια πιο ενωμένη αντιπολίτευση από ό,τι στο παρελθόν. 

Κλείσιμο
Συμμαχίες υπό την ηγεσία του LDP κυβερνούν την Ιαπωνία στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής ιστορίας της, υπενθυμίζει το BBC.

Οι εκλογές διεξήχθησαν μέσα σε κακοκαιρία, με αλλεπάλληλες ακυρώσεις σιδηροδρομικών και ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Είναι σπάνια η διεξαγωγή εκλογών μέσα στον χειμώνα στην Ιαπωνία – η τελευταία φορά ήταν πριν από 36 χρόνια.
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης