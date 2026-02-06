O Mασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω των $800 δισ. μετά τη συγχώνευση SpaceX και xAI
Η συγχώνευση που ανακοινώθηκε αποτιμά την SpaceX σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC
Η κίνηση του Έλον Μασκ να συνδυάσει τη SpaceX με την xAI σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική του. Μετά την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης xAI από την εταιρεία αεροδιαστημικής SpaceX, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω των 800 δισ.,
Η Tesla υπήρξε η πηγή του ρευστού πλούτου του Μασκ, αλλά και μεγάλο μέρος της φήμης του. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη συγχώνευση, η κεφαλαιοποίηση της Tesla, που ανέρχεται σε περίπου 1,58 τρισεκατομμύρια δολάρια, είναι μόνο 26% υψηλότερη από την αξία της SpaceX, που ανέρχεται σε 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Μασκ κατέχει μερίδιο περίπου 43% στην SpaceX, σε σύγκριση με το 13% που κατέχει στην Tesla. Αυτό σημαίνει ότι η SpaceX αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του πλούτου του Μασκ, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 852 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη Forbes Real Time Billionaires.
Η αξία της Tesla έχει σημειώσει πτώση από την αρχή του έτους, με τη μετοχή να έχει υποχωρήσει κατά 6% μέχρι στιγμής το 2026. Στις αρχές Ιανουαρίου, η Tesla ανέφερε πτώση 16% στις παραδόσεις οχημάτων σε ετήσια βάση, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα ανακοίνωσε ότι τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3% το 2025, η πρώτη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί.
