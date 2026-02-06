Ταξίδι στα γαλλικά Χάμπτονς: Το καταφύγιο πλούσιων και διάσημων στον Ατλαντικό

Κλείσιμο

Μέχρι τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, όταν έφτασαν οι πρώτοι παραθεριστές, το Cap Ferret, που βρίσκεται στη Ζιρόντ, στην περιφέρεια της Νέας Ακουιτανίας, ήταν απλώς ένα αξιοπρόσεκτο σημείο στον χάρτη της Γαλλίας, ένα γεωμορφολογικό σκίτσο: μια χερσόνησος, μια ημισεληνοειδής λωρίδα άμμου που προστατεύει τον κόλπο της Αρκασόν από τον Ατλαντικό Ωκεανό.Πανοραμική άποψη του Cap Ferret στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. @ AFP ForumΤαξίδι στα γαλλικά Χάμπτονς: Το καταφύγιο πλούσιων και διάσημων στον ΑτλαντικόΛεζ – Λε Γκραν Κροό, αμμόλοφοι και απέραντη παραλία με θέα τον Ατλαντικό. @ lege-capferret.comΤαξίδι στα γαλλικά Χάμπτονς: Το καταφύγιο πλούσιων και διάσημων στον ΑτλαντικόΟ φάρος του Cap Ferret, σημείο αναφοράς στην είσοδο του κόλπου της Αρκασόν. @ phareducapferret.comΣήμερα, στους δρόμους του μπορεί κανείς να δει τη Μαριόν Κοτιγιάρ να κάνει ποδήλατο και την Οντρέ Τοτού να ψωνίζει στο μπακάλικο. Οι παραθαλάσσιες κατοικίες έχουν επώνυμους ιδιοκτήτες, όπως τον Φιλίπ Σταρκ, που έχει σχεδιάσει και το φημισμένο ξενοδοχείο La Co(o)rniche στο κοντινό Πιλά-σιρ-Μερ, και τον DJ και μουσικό παραγωγό Νταβίντ Γκετά. Αν και το τοπίο αλλάζει αδιάκοπα, καθώς το έδαφος διαβρώνεται από τις καταιγίδες και τα τεράστια κύματα του Ατλαντικού, η ουσία του Cap Ferret παραμένει ίδια: πεύκα, απέραντοι αμμόλοφοι, ξύλινες καλύβες, καλλιέργειες στρειδιών και ο εμβληματικός φάρος που κτίστηκε το 1840. Υπάρχει καθαρός αέρας, φως και ησυχία.Οι ιδιαιτερότητες του τοπίου και η ανόθευτη ομορφιά του έγιναν παγκοσμίως γνωστές με την ταινία Μικρά, αθώα ψέματα (2010) του Γκιγιόμ Κανέ, όπου μια παρέα φίλων, όπως κάθε χρόνο, κάνει διακοπές στο παραθαλάσσιο θέρετρο, παρά το πρόσφατο σοβαρό ατύχημα ενός μέλους της. Στο καστ της ταινίας, εκτός από σταρ του γαλλικού κινηματογράφου όπως οι Μαριόν Κοτιγιάρ, Ζαν Ντιζαρντέν και Φρανσουά Κλουζέ, περιλαμβάνεται και ο Ζοέλ Ντιπίς, έκτης γενιάς καλλιεργητής στρειδιών από τον κόλπο της Αρκασόν, εστιάτορας και ηθοποιός.Ταξίδι στα γαλλικά Χάμπτονς: Το καταφύγιο πλούσιων και διάσημων στον ΑτλαντικόΤο ξενοδοχείο La Co(o)rniche στο Πιλά-σιρ-Μερ, με πανοραμική θέα στον Ατλαντικό και την υπογραφή του Φιλίπ Σταρκ. @ lacoorniche.com«Οι άνθρωποι δεν έρχονται στο Cap Ferret με πρόγραμμα ή συγκεκριμένη ατζέντα. Οι εύποροι Γάλλοι το αγαπούν τόσο για τη φυσική του ομορφιά και την ιδιαίτερη γεωγραφία του, όσο και για τη διακριτικότητα που προσφέρει», αναφέρει το Traveler. Αυτή η ιδιαίτερη γεωγραφία ανεβάζει και τις τιμές των ακινήτων, καθώς όποιος έχει σπίτι στην περιοχή απολαμβάνει και το σπάνιο προνόμιο δύο ειδών παραλιών: από τη μία, τις φιλικές και ήσυχες ακτές του κόλπου της Αρκασόν και από την άλλη, τις άγριες αμμουδιές του Ατλαντικού.Ο χρόνος κυλά αργά στο Cap Ferret: ποδήλατο μέχρι την Πλαζ ντι Τρυκ Βερ, την αμμουδιά με τους σέρφερ και τα τσιμεντένια απομεινάρια γερμανικών πολυβολείων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αργοπορημένο πρωινό με αβγά μπενεντίκτ στο αρ ντεκό καφέ Φρεντελιάν, που χρονολογείται από το 1939, περίπατοι στα ξύλινα μονοπάτια κατά μήκος των παραλιών του ωκεανού και χαλαρά γεύματα με μια ντουζίνα στρείδια και λευκό κρασί από τους αμπελώνες του κοντινού Μπορντό, στην ξύλινη εξέδρα του Λα Καμπάν ντυ Μιμπό.