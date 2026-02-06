Αναπτυξιακός Νόμος: Οι τελικοί πίνακες για Μεταποίηση και Ειδικές Περιοχές – Ποιοι προηγούνται για ενίσχυση

Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων «κλείδωσε» η κατάταξη – Πού φτάνει το ταμείο των 150 εκατ. ευρώ ανά καθεστώς – Αναλυτικά οι πίνακες