Αναπτυξιακός Νόμος: Οι τελικοί πίνακες για Μεταποίηση και Ειδικές Περιοχές – Ποιοι προηγούνται για ενίσχυση
Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων «κλείδωσε» η κατάταξη – Πού φτάνει το ταμείο των 150 εκατ. ευρώ ανά καθεστώς – Αναλυτικά οι πίνακες
Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης για δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων που είχαν κατατεθεί επί των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Πρόκειται για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» (Γ’ Προκήρυξη) και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» (Α’ Προκήρυξη), τα οποία συγκέντρωσαν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στον τελευταίο κύκλο.
Στους τελικούς πίνακες που αναρτήθηκαν από τη ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπ. Ανάπτυξης και απ’ το πάλαι ποτέ Υπ. Μακεδονίας Θράκης (Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) περιλαμβάνονται συνολικά 314 επενδυτικά σχέδια με θετικό αποτέλεσμα αξιολόγησης.
