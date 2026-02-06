Τι περιλαμβάνει η νέα επένδυση των 100 εκατ. ευρώ για το μεγάλο οικιστικό των Centric-ΤΕΝ Βrinke στο Ελληνικό
Στόχος είναι, κατά τις πληροφορίες, μέσα σε αυτή τη χρονιά να προχωρήσει ο σχεδιασμός και οι μελέτες και μέχρι το τέλος του έτους - αρχές του 2027, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να προχωρήσει και η κατασκευή
Ένα ακόμη μεγάλο οικιστικό project, με μία δόμηση κοντά στα 16 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα θα περιλαμβάνει η νέα επένδυση των CENTRIC και TEN Brinke εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Χθες, η LAMDA Development, ως φορέας της επένδυσης για το project της ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε τη δεσμευτική προσφορά από τη NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση δύο οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15.700 τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2». Από την πλευρά της, η CENTRIC Συμμετοχών θα αποκτήσει το 50% της NELLENCO, στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού σχήματος που συστήνουν οι δύο όμιλοι για την ανάπτυξη των δύο ακινήτων. Πρόκειται για οικόπεδα που βρίσκονται κοντά στο υπό κατασκευή.
