Τι περιλαμβάνει η νέα επένδυση των 100 εκατ. ευρώ για το μεγάλο οικιστικό των Centric-ΤΕΝ Βrinke στο Ελληνικό

Στόχος είναι, κατά τις πληροφορίες, μέσα σε αυτή τη χρονιά να προχωρήσει ο σχεδιασμός και οι μελέτες και μέχρι το τέλος του έτους - αρχές του 2027, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να προχωρήσει και η κατασκευή