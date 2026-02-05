Η ώρα των αποφάσεων στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη - Τα πιθανά σενάρια
Η ώρα των αποφάσεων στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη - Τα πιθανά σενάρια
Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τους δανειολήπτες
Μεγάλη ημέρα σήμερα για τους ενταγμένους στον νόμο Κατσέλη μιας και θα συνέλθει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που θα συσκεφθεί στο πλαίσιο της πιλοτικής δίκης που έλαβε χώρα ένα χρόνο νωρίτερα, προκειμένου να αποφασίσει τη μέθοδο υπολογισμού των τόκων για τους οφειλέτες του Νόμου Κατσέλη.
Τρία είναι τα πιθανά σενάρια:
• Nα μην υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία και έτσι να μην ληφθεί απόφαση.
Για να έχει απαρτία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 +1) του συνόλου των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Επειδή ο αριθμός των μελών (Αρεοπαγιτών) μπορεί να μεταβάλλεται, η απαρτία υπολογίζεται επί της εκάστοτε σύνθεσης, αλλά συνήθως υπερβαίνει τους 30-35 δικαστές, εξασφαλίζοντας την ενότητα της νομολογίας.
• Η απόφαση να είναι υπέρ των δανειοληπτών
• Η απόφαση να είναι κατά των δανειοληπτών.
Η πιλοτική δίκη που διεξήχθη έναν χρόνο πριν εξέτασε εάν οι ρυθμίσεις που καλούνται να πληρώσουν οι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη δανειολήπτες θα πρέπει να εκτοκίζουν το κεφάλαιο στο σύνολό του ή οι τόκοι να υπολογίζονται σε μηνιαία βάση.
Πιο συγκεκριμένα ο Αρειος Πάγος καλείται να λάβει απόφαση για το αν ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται πάνω στο ολόκληρο ποσό του δανείου από την αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποπληρωμές ή να υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσεις του δανείου.
Ας σημειωθεί ότι η κατ’ αρχή εισήγηση για τη συγκεκριμένη απόφαση τάχθηκε υπέρ των δανειοληπτών ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και η εισήγηση του δεύτερου εισηγητή τάχθηκε επίσης υπέρ των δανειοληπτών.
Υπέρ των δανειοληπτών είχε αποφανθεί η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη με πρότασή της επισημαίνοντας με εισήγησή της πως ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τρία είναι τα πιθανά σενάρια:
• Nα μην υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία και έτσι να μην ληφθεί απόφαση.
Για να έχει απαρτία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 +1) του συνόλου των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Επειδή ο αριθμός των μελών (Αρεοπαγιτών) μπορεί να μεταβάλλεται, η απαρτία υπολογίζεται επί της εκάστοτε σύνθεσης, αλλά συνήθως υπερβαίνει τους 30-35 δικαστές, εξασφαλίζοντας την ενότητα της νομολογίας.
• Η απόφαση να είναι υπέρ των δανειοληπτών
• Η απόφαση να είναι κατά των δανειοληπτών.
Η πιλοτική δίκη που διεξήχθη έναν χρόνο πριν εξέτασε εάν οι ρυθμίσεις που καλούνται να πληρώσουν οι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη δανειολήπτες θα πρέπει να εκτοκίζουν το κεφάλαιο στο σύνολό του ή οι τόκοι να υπολογίζονται σε μηνιαία βάση.
Πιο συγκεκριμένα ο Αρειος Πάγος καλείται να λάβει απόφαση για το αν ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται πάνω στο ολόκληρο ποσό του δανείου από την αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποπληρωμές ή να υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσεις του δανείου.
Ας σημειωθεί ότι η κατ’ αρχή εισήγηση για τη συγκεκριμένη απόφαση τάχθηκε υπέρ των δανειοληπτών ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και η εισήγηση του δεύτερου εισηγητή τάχθηκε επίσης υπέρ των δανειοληπτών.
Υπέρ των δανειοληπτών είχε αποφανθεί η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη με πρότασή της επισημαίνοντας με εισήγησή της πως ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα