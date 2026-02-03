Alpha Bank: Στο 7,25% η δυνητική συμμετοχή της JPMorgan

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα κατέχει έμμεσα το 1,21%, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 6,04%