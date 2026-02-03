Alpha Bank: Στο 7,25% η δυνητική συμμετοχή της JPMorgan
Alpha Bank: Στο 7,25% η δυνητική συμμετοχή της JPMorgan
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα κατέχει έμμεσα το 1,21%, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 6,04%
Η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι η JPMorgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα από τις 29 Ιανουαρίου ποσοστό 1,21% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, μέσω 27,98 εκατ. μετοχών.
Παράλληλα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προϊόντα που, υπό την προϋπόθεση φυσικού διακανονισμού, μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 139,75 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,04% των δικαιωμάτων ψήφου.
Τα εν λόγω προϊόντα αφορούν τόσο call όσο και put options, με περίοδο άσκησης από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 20 Ιουλίου 2027. Ειδικότερα, τα call options αντιστοιχούν σε περίπου 4,75 εκατ. μετοχές (0,21% των δικαιωμάτων ψήφου), ενώ τα put options σε 135 εκατ. μετοχές, που ισοδυναμούν με 5,83% του συνόλου των μετοχών.
Συνολικά, εφόσον τα παράγωγα αυτά οδηγήσουν σε φυσικό διακανονισμό, τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου της JPMorgan στην Alpha Bank ανέρχονται στο 7,25%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παράλληλα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προϊόντα που, υπό την προϋπόθεση φυσικού διακανονισμού, μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 139,75 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,04% των δικαιωμάτων ψήφου.
Τα εν λόγω προϊόντα αφορούν τόσο call όσο και put options, με περίοδο άσκησης από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 20 Ιουλίου 2027. Ειδικότερα, τα call options αντιστοιχούν σε περίπου 4,75 εκατ. μετοχές (0,21% των δικαιωμάτων ψήφου), ενώ τα put options σε 135 εκατ. μετοχές, που ισοδυναμούν με 5,83% του συνόλου των μετοχών.
Συνολικά, εφόσον τα παράγωγα αυτά οδηγήσουν σε φυσικό διακανονισμό, τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου της JPMorgan στην Alpha Bank ανέρχονται στο 7,25%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα