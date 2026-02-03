Διήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδεύει προς νέο υψηλό 16ετίας
Διήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδεύει προς νέο υψηλό 16ετίας
Σε επίπεδα που είχε να δει από τον Δεκέμβριο του 2009 ο Γενικός Δείκτης, με τις 2.400 μονάδες στον ορίζοντα - Ξεχωρίζουν και σήμερα οι τράπεζες με κέρδη άνω του 2%
Διατηρείται το θετικό μομέντουμ στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σημειώνει ισχυρή άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ως αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης οδεύει προς νέο υψηλό 16ετίας (Δεκέμβριος 2009), πλησιάζοντας πλέον τις 2.400 μονάδες. Η Αθήνα επωφελείται από τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος και τις αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (3/2), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,96% και διαπραγματεύεται στις 2.369,28 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.367,82 (χαμηλό ημέρας) και των 2.379,56 μονάδων (υψηλό ημέρας). Συνεχίζει να ξεχωρίζει ο τραπεζικός τομέας, με κέρδη που ξεπερνούν το +2%.
Rebound χθες για τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία έβγαλε αντίδραση μόλις απειλήθηκε η στήριξη των 2.300 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.346,72 μονάδες, μία «ανάσα» από το υψηλό έτους (2.347,23 μονάδες – 28 Ιανουαρίου), ενώ μετά ακολουθεί το ρεκόρ 16ετίας των 2.383,62 μονάδων (4 Δεκεμβρίου 2009). Φέτος το ΧΑ «τρέχει» με ρυθμό άνω του +10%, με τις τράπεζες στην πρώτη γραμμή καταγράφοντας απόδοση άνω του +20%.
