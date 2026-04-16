Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι πωλητές επικράτησαν μετά το διήμερο ανοδικό σερί
Παρά το αρχικό θετικό κλίμα, η αγορά παραδόθηκε στις διαθέσεις των πωλητών που έσπευσαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη των προηγούμενων ημερών - Στο επίκεντρο η μετοχή της ΔΕΗ και τα νέα σενάρια περί ΑΜΚ, ενώ πωλητές βγήκαν και στις Εθνική Τράπεζα και Eurobank
Παρά το θετικό ξεκίνημα, το Χρηματιστήριο Αθηνών γύρισε ενδοσυνεδριακά σε αρνητικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ήπια πτώση και τους πωλητές να παίρνουν το πάνω χέρι μετά το διήμερο ανοδικό σερί. Η συνεδρίαση ανέδειξε ένα περιβάλλον όπου η ανθεκτικότητα συνυπάρχει με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενώ οι τράπεζες και τα μακροοικονομικά στοιχεία συνέχισαν να καθορίζουν τον τόνο.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,63% στις 2.274,98 μονάδες. Το υψηλό τις ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.311,43 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.273,34 μονάδες. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 325 εκατ. ευρώ με σχεδόν 50 εκατ. από αυτά να είναι πακέτα.
Ο FTSE 25 υψηλής κεφαλαιοποίησης είχε μικρή πτώση 0,55%, ο Mid Cap μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανέβηκε κατά 0,28% και ο τραπεζικός δείκτης έχασε 2,06% φτάνοντας στις 2.616,99 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank έχασε 1,43%, η Eurobank -2,16%, η ΕΤΕ -1,60%, η Πειραιώς -1,29%, ενώ η CrediaBank σημείωσε άνοδο στο +0,52%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn κέρδισε 0,25%, η ΔΕΗ διολίσθησε κατά -4,25%, η Metlen κέρδισε 3,05% και η Jumbo ενισχύθηκε +0,77%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Bally’s Intralot κέρδισε 0,10% και o ΟΛΘ έκανε άλμα 3,56%.
Υπενθυμίζεται πως χθες, μετά από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές προσήμων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο στις 2.289,44 μονάδες (+0,22%), καθώς τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης αντιστάθμισαν τις ήπιες πιέσεις στους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Παρά τις πιέσεις που δέχτηκαν χθες οι τραπεζικές μετοχές, σημαντική ώθηση έδωσε η έκθεση της Eurobank Equities, που διατήρησε τη σύσταση «αγορά» για το σύνολο των τραπεζών και βλέποντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Η χρηματιστηριακή αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών που τοποθετούνται πλέον στα 4,50 ευρώ για την Alpha Bank, στα 17,45 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, στα 10,30 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, στα 11,20 ευρώ για την Optima Bank και στα 11,10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, αντανακλώντας την αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε στο 3,9% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο (2,6% σε μηνιαία), κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους καυσίμων και μεταφορών εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός στις μεταφορές ανήλθε στο 8,1%, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 22,8%, τη βενζίνη κατά 9,3% και τα αεροπορικά εισιτήρια περίπου κατά 22%, αναδεικνύοντας τη μετακύλιση του ενεργειακού κόστους στις τιμές καταναλωτή.
Παράλληλα ανάπτυξη ύψους 1,8% και πληθωρισμό 3,5% για το 2026, βλέπει το ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία στο βασικό του σενάριο, στην τριμηνιαία του έκθεση. Στο δυσμενές σενάριο, εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα πέσει στο 1,4% και ο πληθωρισμός θα ανέλθει σε 4,5%, ενώ στο θετικό σενάριο, κάνει λόγο για ρυθμό ανάπτυξης ελαφρά υψηλότερο από 2%, εφόσον οι τιμές ενέργειας ακολουθήσουν μεν το βασικό σενάριο, αλλά σε συνδυασμό με στροφή επιπλέον τουριστών προς την Ελλάδα.
Από τις εισηγμένες, ο ΟΛΘ ανακοίνωσε χθες οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 με καθαρά κέρδη 30,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 9,7%), έσοδα 107,4 εκατ. ευρώ και διανομή μερίσματος 2,2 ευρώ ανά μετοχή.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ισχυρά στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και τα δεδομένα για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Μάρτιο.
Στη Wall Street ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά, προσθέτοντας στα ισχυρά κέρδη τους αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αισιοδοξίας για μια επίλυση του πολέμου στο Ιράν.
