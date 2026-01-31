Τypti: Πώς παίζεται το νέο σπορ που θεωρείται μεγάλη επενδυτική ευκαιρία
Τypti: Πώς παίζεται το νέο σπορ που θεωρείται μεγάλη επενδυτική ευκαιρία
Με επενδυτές-αστέρες, το typti συστήνεται ως η νέα επιχειρηματική ευκαιρία στα σπορ ρακέτας, στοχεύοντας στην επιστροφή εκατομμυρίων παιδιών και ενηλίκων στα γήπεδα
Στην καρδιά των πιο προνομιούχων γηπέδων του κόσμου γεννιέται μια νέα συνήθεια που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον ελεύθερο χρόνο. Πρόκειται για ένα νέο άθλημα, εν ονόματι typti, που αποτελεί την εξέλιξη μιας κουλτούρας που ποντάρει στην καινοτομία, την ιδιωτικότητα και την ουσιαστική απόλαυση. Με την υπογραφή ονομάτων που ορίζουν τη σύγχρονη κουλτούρα -από τον Steve Bellamy και τον θρύλο του NFL Drew Brees, μέχρι τον σκηνοθέτη JJ Abrams και τον Chris Pine- το νέο αυτό εγχείρημα μοιάζει με «κλειστό κλαμπ». Είναι το άθλημα που παντρεύει την εκλεπτυσμένη δεξιοτεχνία του τένις με τη δυναμική ενέργεια των σύγχρονων σπορ, δημιουργώντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα κοσμοπολίτικη, αθόρυβη και εθιστική.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα