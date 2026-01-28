Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνουν» οι συμβάσεις με Chevron εντός Φεβρουαρίου
Προς άμεση κύρωση στη Βουλή οι παραχωρήσεις για τα τέσσερα οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο - Η επάνοδος της Energean στα ελληνικά πιθανά κοιτάσματα μετά τον Πρίνο και το deal με την ExxonMobil
Στην τελική ευθεία εισέρχεται το επόμενο δεκαήμερο η διαδικασία για την ενεργοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, καθώς αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές μεταξύ των αναδόχων και του Ελληνικού Δημοσίου, ανοίγοντας άμεσα τον δρόμο για την κύρωσή τους από τη Βουλή.
Οι εξελίξεις αυτές δρομολογούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς οι συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν στη σκιά του εντεινόμενου ρήγματος στις σχέσεις Ευρώπης–Ηνωμένων Πολιτειών, με αιχμή τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία – ένα σκηνικό που επισκίασε και τις εργασίες της φετινής Διάσκεψης του Νταβός.
Πρόκειται για τις συμβάσεις που αφορούν τα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», οι οποίες έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την ολοκλήρωση της υπογραφής τους, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προγραμματίζει την άμεση κατάθεσή τους στη βουλή προκειμένου να κυρωθούν και να τεθούν σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων θεωρείται κρίσιμη, καθώς η κύρωση από τη Βουλή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει το έργο στο επόμενο, καθοριστικό στάδιο των ερευνών.
