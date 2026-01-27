Χρυσή λίρα: Πάνω από €1.000 η τιμή πώλησης – Στις 150.000 οι αγοραπωλησίες το 2025

Άλμα σχεδόν 71% σημειώνει η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας στη χώρα μας τους τελευταίους 13 μήνες, ξεπερνώντας τα 1.000 ευρώ ανά τεμάχιο. Η άνοδος της τιμής του χρυσού ωθεί τους κατόχους χρυσών λιρών να προχωρούν σε πώληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα (26/1) η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας έφτασε 1.138,33 ευρώ έναντι 666,31 ευρώ που ήταν η τιμή στις 31 Δεκεμβρίου 2024.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι συναλλαγές διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 150.000 την περσινή χρονιά σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 50% σε σχέση με το 2024 καθώς όχι μόνο αγοραστές αλλά και κάτοχοι λιρών προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις προκειμένου να επωφεληθούν από το ράλι στα πολύτιμα μέταλλα.Το έντονο ενδιαφέρον για αγορές χρυσών λιρών που είχε καταγραφεί το 9μηνο του 2025 αντιστράφηκε το τελευταίο τρίμηνο και έτσι το 60% των συναλλαγών αφορά πωλήσεις σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, την περασμένη χρονιά η ΤτΕ αγόρασε 48.031 τεμάχια από κατόχους χρυσών λιρών, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 7.563 κομμάτια.Μόνο τον τελευταίο μήνα του 2025 η άνοδος έφτασε το 16%, αποτυπώνοντας την έντονα ανοδική τάση στο τέλος της χρονιάς. Αντίστοιχα, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα, στα 971 ευρώ.Σήμερα Τρίτη, ο χρυσός κατέγραψε άνοδο έως και 1,4%, συμπληρώνοντας επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Το ράλι του χρυσού, ο οποίος έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του την τελευταία διετία, υπογραμμίζει τον διαχρονικό ρόλο του ως βαρόμετρο φόβου στις αγορές. Μετά την καλύτερη ετήσια επίδοση από το 1979, ο χρυσός καταγράφει ήδη άνοδο 17% από τις αρχές του έτους, κυρίως λόγω του λεγόμενου «debasement trade», όπου οι επενδυτές απομακρύνονται από νομίσματα και κρατικά ομόλογα.