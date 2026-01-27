Win - win το μεγάλο deal της Ευρώπης με την Ινδία: Η διπλή ομπρέλα προστασίας από τους αμερικανικούς δασμούς και την κινεζική απειλή

Τι ισχύει για τον πρωτογενή τομέα

Οι πρωτοφανείς αυτές παραχωρήσεις υπογραμμίζουν την πρόθεση των δύο πλευρών να επαναπροσδιορίσουν τη μεταξύ τους εμπορική σχέση. Για την Ευρώπη, η συμφωνία προσφέρει βαθύτερη πρόσβαση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που έως τώρα προστατευόταν από υψηλούς δασμούς. Για την Ινδία, εξασφαλίζεται αντίστοιχη πρόσβαση για τους δικούς της κατασκευαστές, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τις εξαγωγές και τη μεταποιητική της βάση. Οι παραχωρήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πακέτο που μειώνει τους δασμούς σε κρασιά και αλκοολούχα ποτά και καταργεί τους περισσότερους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, διατηρώντας ωστόσο προστασία σε πολιτικά ευαίσθητους αγροτικούς τομείς.Από την ευρωπαϊκή πλευρά, προβλέπονται αντίστοιχες παραχωρήσεις για ινδικούς ομίλους όπως η Mahindra & Mahindra Ltd., η Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. και η Maruti Suzuki India Ltd., με ποσοστώσεις εισαγωγών έως και 625.000 οχημάτων στην ΕΕ. Οι δασμοί για τα ηλεκτρικά οχήματα ινδικής κατασκευής θα καταργηθούν σταδιακά μέσα σε δέκα χρόνια, ενώ τα φθηνότερα EV θα ενταχθούν πιο αργά, σε ορίζοντα έως 14 ετών.Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα εξαγωγής έως 75.000 οχημάτων ετησίως από την Ευρώπη για συναρμολόγηση στην Ινδία από πλήρως αποσυναρμολογημένα κιτ, με τους σχετικούς δασμούς να μειώνονται στο 8,25% από 16,5%. Παράλληλα, οι δασμοί στα ανταλλακτικά θα μηδενιστούν, ενισχύοντας την ενσωμάτωση των εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας, χωρίς –όπως εκτιμάται– να πλήττεται σοβαρά η εγχώρια παραγωγή της Ινδίας.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ακουμπάει και τον πρωτογενή τομέα. Οι παραγωγοί ζάχαρης και κρέατος στην Ευρώπη είχαν εκφράσει ήδη τις ανησυχίες τους. Ένα εκτεταμένο άνοιγμα στις εισαγωγές από το εξωτερικό ήταν επίσης πολιτικά δύσκολο να δικαιολογηθεί από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι. Οι αγρότες αποτελούν ένα ισχυρό λόμπι στην Ινδία – περισσότερο από το 40% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη γεωργία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί τομείς θα προστατεύονται πλήρως, καθώς προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη εξαιρούνται από την απελευθέρωση της συμφωνίας.



Η κατάσταση είναι διαφορετική για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, όπως και για προϊόντα όπως το ελαιόλαδο ή τα ακτινίδια, που οι δασμοί μειώνονται. Όλες οι ινδικές εισαγωγές θα συνεχίσουν να σέβονται τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ.



Οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στον οίνο που παράγεται στην ΕΕ ανέρχονται στο 150%, ενώ βάσει της συμφωνίας θα μειωθούν σταδιακά στο 20% – 30%. Στην μπύρα οι δασμοί θα μειωθούν από το 150% στο 50%, στο ελαιόλαδο, τη μαργαρίνη και άλλα φυτικά έλαια οι δασμοί, που σήμερα ανέρχονται στο 45%, θα μηδενιστούν, ενώ στα ακτινίδια και τα αχλάδια οι δασμοί θα μειωθούν από το 33% στο 10%. Μηδενισμός των δασμών προβλέπεται και για τους χυμούς φρούτων και τις μη αλκοολούχες μπύρες, όπως επίσης και για τα επεξεργασμένα τρόφιμα (ψωμιά, αρτοσκευάσματα, μπισκότα, ζυμαρικά, σοκολάτα, τροφές για κατοικίδια).

