CVC Capital: Εξαγοράζει την αμερικανική Marathon έναντι $1,2 δισ.
CVC Capital: Εξαγοράζει την αμερικανική Marathon έναντι $1,2 δισ.
Η CVC Capital Partners συμφώνησε να εξαγοράσει τη Marathon έναντι έως 1,2 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας αποφασιστικά την παρουσία της στην αμερικανική αγορά πιστώσεων και εναλλακτικών επενδύσεων
Η CVC Capital Partners συμφώνησε να εξαγοράσει την αμερικανική εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων Marathon, σε μια ακόμη ένδειξη της επιτάχυνσης της συγκέντρωσης στον χώρο των εναλλακτικών διαχειριστών κεφαλαίων.
Η εισηγμένη στο Άμστερνταμ CVC θα αποκτήσει τη Marathon μέσω συναλλαγής που θα περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, με βασικό τίμημα που αποτιμάται έως και στα 1,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.
Όπως επισημαίνει η CVC, η συναλλαγή «διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση του ομίλου στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ, μέσω των ηγετικών θέσεων της Marathon στην πιστωτική χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις, στο real estate, στις ευκαιριακές επενδύσεις και στο δημόσιο χρέος».
Πηγή: newmoney.gr
Η εισηγμένη στο Άμστερνταμ CVC θα αποκτήσει τη Marathon μέσω συναλλαγής που θα περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, με βασικό τίμημα που αποτιμάται έως και στα 1,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.
Όπως επισημαίνει η CVC, η συναλλαγή «διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση του ομίλου στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ, μέσω των ηγετικών θέσεων της Marathon στην πιστωτική χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις, στο real estate, στις ευκαιριακές επενδύσεις και στο δημόσιο χρέος».
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα