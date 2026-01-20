Bud Darr: Χρονιά-σταθμός για την κρουαζιέρα και την Ελλάδα το 2026
Bud Darr: Χρονιά-σταθμός για την κρουαζιέρα και την Ελλάδα το 2026
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CLIA, μιλώντας στο «b.s.», εξηγεί τους λόγους γι’ αυτή την άνοδο: νέα πλοία, περισσότερη καινοτομία και στρατηγική συνεργασία με την κυβέρνηση για βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών λιμανιών
Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας δείχνει να εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης δυναμικής, επενδύσεων και αισιοδοξίας.
Ο Μπαντ Νταρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cruise Lines International Association (CLIA) – Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας, περιγράφει στο «business stories» μια αγορά με γεμάτο βιβλίο παραγγελιών, αυξανόμενο αριθμό επιβατών και βελτιωμένη εμπειρία φιλοξενίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Στη συνέντευξή του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, στις προοπτικές ανάπτυξης νέων προορισμών, αλλά και στην ανάγκη τα έσοδα από τα τέλη να επιστρέφουν σε υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.
– Τι προσδοκάτε από το 2026 για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας;
Περιμένω να συνεχίσουμε να παραδίδουμε νέα πλοία, τα οποία είναι συνολικά πιο καινοτόμα από τις προηγούμενες γενιές. Το βιβλίο παραγγελιών είναι γεμάτο, τα ναυπηγεία επίσης, και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή αισιοδοξία και θετική ενέργεια στον κλάδο της κρουαζιέρας.
– Πώς αποτυπώνεται αυτή η δυναμική σε αριθμούς;
Η εμπειρία του επισκέπτη βελτιώνεται συνεχώς. Από 34,6 εκατομμύρια επιβάτες το 2024, εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε περίπου τα 37,7 εκατομμύρια το 2025. Είναι πραγματικά μια πολύ συναρπαστική περίοδος για την κρουαζιέρα.
– Βλέπετε και νέους παίκτες να εισέρχονται στην αγορά;
Ναι, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Βλέπουμε νέες εταιρείες να εισέρχονται στον χώρο, κάτι που μπορεί να φέρει νέο κοινό στην κρουαζιέρα.
– Σε ποιες εταιρείες αναφέρεστε;
Εταιρείες όπως οι Four Seasons, Orient Express και Ritz-Carlton. Ειδικά στον τομέα της πολυτελούς κρουαζιέρας, η είσοδός τους θα ωθήσει συνολικά τον κλάδο να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδό του.
– Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της συνεργασίας μέσα στη βιομηχανία της κρουαζιέρας;
Βλέπω τεράστιες ευκαιρίες για μεγαλύτερη συνεργασία στην κοινότητα της κρουαζιέρας.
Αυτό σημαίνει στενότερη δουλειά με τις τοπικές κοινωνίες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, αλλά και συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ώστε να υλοποιήσουν όσα έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν.
– Σε αυτό που μας περιγράφετε συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των εσόδων από τα τέλη επιβατών κρουαζιέρας;
Ακριβώς. Θέλουμε οι κυβερνήσεις να συνεργαστούν μαζί μας για να εντοπιστούν οι σωστές χρήσεις των πόρων που συγκεντρώνονται μέσω των φόρων και των τελών. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε μαζί τους και περιμένουμε το ίδιο και από εκείνους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο Μπαντ Νταρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cruise Lines International Association (CLIA) – Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας, περιγράφει στο «business stories» μια αγορά με γεμάτο βιβλίο παραγγελιών, αυξανόμενο αριθμό επιβατών και βελτιωμένη εμπειρία φιλοξενίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Στη συνέντευξή του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, στις προοπτικές ανάπτυξης νέων προορισμών, αλλά και στην ανάγκη τα έσοδα από τα τέλη να επιστρέφουν σε υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.
– Τι προσδοκάτε από το 2026 για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας;
Περιμένω να συνεχίσουμε να παραδίδουμε νέα πλοία, τα οποία είναι συνολικά πιο καινοτόμα από τις προηγούμενες γενιές. Το βιβλίο παραγγελιών είναι γεμάτο, τα ναυπηγεία επίσης, και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή αισιοδοξία και θετική ενέργεια στον κλάδο της κρουαζιέρας.
– Πώς αποτυπώνεται αυτή η δυναμική σε αριθμούς;
Η εμπειρία του επισκέπτη βελτιώνεται συνεχώς. Από 34,6 εκατομμύρια επιβάτες το 2024, εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε περίπου τα 37,7 εκατομμύρια το 2025. Είναι πραγματικά μια πολύ συναρπαστική περίοδος για την κρουαζιέρα.
– Βλέπετε και νέους παίκτες να εισέρχονται στην αγορά;
Ναι, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Βλέπουμε νέες εταιρείες να εισέρχονται στον χώρο, κάτι που μπορεί να φέρει νέο κοινό στην κρουαζιέρα.
– Σε ποιες εταιρείες αναφέρεστε;
Εταιρείες όπως οι Four Seasons, Orient Express και Ritz-Carlton. Ειδικά στον τομέα της πολυτελούς κρουαζιέρας, η είσοδός τους θα ωθήσει συνολικά τον κλάδο να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδό του.
– Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της συνεργασίας μέσα στη βιομηχανία της κρουαζιέρας;
Βλέπω τεράστιες ευκαιρίες για μεγαλύτερη συνεργασία στην κοινότητα της κρουαζιέρας.
Αυτό σημαίνει στενότερη δουλειά με τις τοπικές κοινωνίες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, αλλά και συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ώστε να υλοποιήσουν όσα έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν.
– Σε αυτό που μας περιγράφετε συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των εσόδων από τα τέλη επιβατών κρουαζιέρας;
Ακριβώς. Θέλουμε οι κυβερνήσεις να συνεργαστούν μαζί μας για να εντοπιστούν οι σωστές χρήσεις των πόρων που συγκεντρώνονται μέσω των φόρων και των τελών. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε μαζί τους και περιμένουμε το ίδιο και από εκείνους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα