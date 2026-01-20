Κίνδυνος «εμφράγματος» στην αγορά ακινήτων από ενέργεια και αυθαίρετα
Κίνδυνος «εμφράγματος» στην αγορά ακινήτων από ενέργεια και αυθαίρετα
Έως 200.000 κατοικίες κινδυνεύουν να βγουν εκτός αγοράς λόγω ενεργειακών υποχρεώσεων
Τον κίνδυνο να αποσυρθούν από την αγορά από 100.000 έως και 200.000 κατοικίες που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής καταλληλότητας κρούουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην κτηματαγορά και περαιτέρω επιδείνωση του ήδη οξύτατου στεγαστικού προβλήματος.
Η υποχρέωση αναγκαστικών ενεργειακών αναβαθμίσεων, η οποία πλέον «γέρνει» και στο εθνικό δίκαιο μέσω της ενσωμάτωσης ευρωπαϊκής οδηγίας, εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μαζικό αποκλεισμό παλαιών ακινήτων από αγοραπωλησίες και μισθώσεις, προκαλώντας σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία της αγοράς.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD 2024/1275), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2024 και αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2010. Η οδηγία θέτει ως απώτερο στόχο το σύνολο του κτιριακού αποθέματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατραπεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας, τα κτίρια κατοικίας θα πρέπει έως το 2030 να έχουν αναβαθμιστεί τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Ε, ενώ από το 2033 το κατώτατο όριο ανεβαίνει στην κατηγορία Δ.
Στην Ελλάδα η ενεργειακή κατάταξη ακολουθεί το ίδιο ευρωπαϊκό σύστημα (από Α+ έως G) και αποτυπώνεται μέσω του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), βάσει του ΚΕΝΑΚ.
Οι κατηγορίες F και G αποτελούν τις χαμηλότερες και πλέον ενεργοβόρες βαθμίδες, αφορούν κυρίως παλαιά κτίρια με ελλιπή θερμομόνωση και παρωχημένα συστήματα θέρμανσης και συγκεντρώνουν δυσανάλογα υψηλή κατανάλωση ενέργειας και κόστος για τα νοικοκυριά, γεγονός που τις φέρνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ανακαινίσεων.
Στην χώρα μας υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, χωρίς θερμομόνωση και σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές, συμβάλλοντας καθοριστικά στο γεγονός ότι τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα.
Το ζήτημα της υποχρεωτικής κοινοτικής οδηγίας περιελήφθη στη χθεσινή ατζέντα της συνάντησης που είχε η ΠΟΜΙΔΑ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού κ. Νίκου Ταγαρά και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες έθεσαν με έμφαση τον κίνδυνο απαξίωσης χιλιάδων περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι μεγάλος αριθμός παλαιών κατοικιών δεν μπορεί να αναβαθμιστεί εύκολα ή με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, την ώρα που η ζήτηση για στέγη παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
Η ευρωπαϊκή οδηγία και οι νέες απαιτήσεις
Στο τραπέζι με το ΥΠΕΝ
