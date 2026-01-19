Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank: Σε ποιους εργαζόμενους απευθύνεται, τι προβλέπει το πρόγραμμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Alpha Bank Εθελούσια έξοδος

Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank: Σε ποιους εργαζόμενους απευθύνεται, τι προβλέπει το πρόγραμμα

Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση ή έως €260.000 για sabbatical

Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank: Σε ποιους εργαζόμενους απευθύνεται, τι προβλέπει το πρόγραμμα
Νέο στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με αποζημίωση έως 190.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση ή έως 260.000 ευρώ για sabbatical ανακοίνωσε σήμερα (19/1) η Alpha Bank, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου, που υλοποιεί η τράπεζα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων με τουλάχιστον 6ετή υπηρεσία και εστιάζει στοχευμένα σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το εν εξελίξει πλάνο της Τράπεζας για απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Τι περιλαμβάνει:

• Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση
• ή εναλλακτικά έως €260.000 για άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical) και χορήγηση μικτών αποδοχών άνω των τριών (3) ετών για εργαζόμενους άνω των 56 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό Εργαζομένων με τουλάχιστον 6ετή υπηρεσία και εστιάζει στοχευμένα σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το εν εξελίξει πλάνο της τράπεζας για απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

