Fraport Greece: Άνοδος της επιβατικής κίνησης με ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας – 37 εκατομμύρια επιβάτες το 2025
Συνολικά, περίπου, 250 εκατομμύρια (249,6 εκατομμύρια) επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων
Η Fraport Greece ανακοινώνει τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης για τον Δεκέμβριο 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και τη διαχρονική συμβολή τους στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας.
Η αυξημένη επιβατική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2025, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece υποδέχθηκαν περισσότερους από 881.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επιβατικής κίνησης, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο.
Η θετική εικόνα του Δεκεμβρίου αντικατοπτρίζει τη συνολική πορεία του 2025, έτους κατά το οποίο η Fraport Greece υποδέχθηκε περισσότερους από 37 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2024.
