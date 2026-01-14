Κρατική επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου: Πότε ξεκινά και πώς υπολογίζεται το ποσό
Κρατική επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου: Πότε ξεκινά και πώς υπολογίζεται το ποσό
Κρατική επιδότηση έως 30.000 ευρώ: Ποιοι θα μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο το 2026, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια του προγράμματος
Ένα νέο, ευρύ πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου οχημάτων προετοιμάζεται στην Ελλάδα και προβλέπει ισχυρά οικονομικά κίνητρα για όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα νέο, ηλεκτρικό ή χαμηλών εκπομπών ρύπων.
Αν ανήκεις στις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως «μεταφορικά ευάλωτες», μπορείς να διεκδικήσεις επιδότηση που φτάνει τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Το μέτρο εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), το οποίο βρίσκεται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης και έχει διπλό στόχο: αφενός τη μείωση των εκπομπών ρύπων και αφετέρου τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που βασίζονται στο αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.
-οικογένειες με παιδιά
-κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών
-άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι
-φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα
-μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως και προσαρμόζεται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, φτάνοντας έως και τις 30.000 ευρώ.
-άμεση κρατική επιδότηση
-δυνατότητα χορήγησης 10ετούς δανείου με κρατική εγγύηση
Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοιΣτον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται πολίτες και επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, όπως:
Πώς θα δίνεται η ενίσχυσηΤο κόστος αγοράς ενός νέου «καθαρού» οχήματος εκτιμάται γύρω στις 30.000 ευρώ, ωστόσο το πρόγραμμα προβλέπει:
-πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, που καλύπτουν δαπάνες φόρτισης ή εγκατάστασης σχετικών υποδομών.
Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί με εισόδημα 28.000 ευρώ μπορεί να αποκτήσει νέο ηλεκτρικό οικογενειακό όχημα με επιδότηση.
Ελεύθερος επαγγελματίας με παλαιό φορτηγάκι μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van και να επιδοτηθεί επιπλέον για την εγκατάσταση φορτιστή.
Συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή με χαμηλό εισόδημα μπορεί να αντικαταστήσει αυτοκίνητο 20ετίας με νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.
Φοιτήτρια στην Αθήνα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την αγορά ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου.
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με προοπτική σταδιακής επέκτασης σε πανελλαδικό επίπεδο.
Παραδείγματα ωφελούμενων
Πότε ξεκινά
