Κρατική επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου: Πότε ξεκινά και πώς υπολογίζεται το ποσό

Κρατική επιδότηση έως 30.000 ευρώ: Ποιοι θα μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο το 2026, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια του προγράμματος

ισχυρά οικονομικά κίνητρα για όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα νέο, ηλεκτρικό ή χαμηλών εκπομπών ρύπων.



Αν ανήκεις στις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως «μεταφορικά ευάλωτες», μπορείς να διεκδικήσεις επιδότηση που φτάνει τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.



βρίσκεται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης και έχει διπλό στόχο: αφενός τη μείωση των εκπομπών ρύπων και αφετέρου τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που βασίζονται στο αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.



Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται πολίτες και επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, όπως:



-οικογένειες με παιδιά



-άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι

-φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα

Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως και προσαρμόζεται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, φτάνοντας έως και τις 30.000 ευρώ.



Πώς θα δίνεται η ενίσχυση Το κόστος αγοράς ενός νέου «καθαρού» οχήματος εκτιμάται γύρω στις 30.000 ευρώ, ωστόσο το πρόγραμμα προβλέπει:



-άμεση κρατική επιδότηση

-δυνατότητα χορήγησης 10ετούς

-πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, που καλύπτουν δαπάνες φόρτισης ή εγκατάστασης σχετικών υποδομών.



Παραδείγματα ωφελούμενων Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί με εισόδημα 28.000 ευρώ μπορεί να αποκτήσει νέο ηλεκτρικό οικογενειακό όχημα με επιδότηση.



Ελεύθερος επαγγελματίας με παλαιό φορτηγάκι μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van και να επιδοτηθεί επιπλέον για την εγκατάσταση φορτιστή.



Συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή με χαμηλό εισόδημα μπορεί να αντικαταστήσει αυτοκίνητο 20ετίας με νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.



Φοιτήτρια στην Αθήνα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την αγορά ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου.



Πότε ξεκινά Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με προοπτική σταδιακής επέκτασης σε πανελλαδικό επίπεδο.

