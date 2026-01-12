Οι τράπεζες κράτησαν το Χρηματιστήριο σε τροχιά ρεκόρ
Στα επίπεδα Ιανουαρίου 2010 παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης - Ξεχώρισαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, που έκλεισαν σε υψηλό 10ετίας και 5ετίας, αντίστοιχα
Πάνω από τις 2.200 μονάδες και στα υψηλά 16 ετών «κρατήθηκε» το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ισορρόπησε μεταξύ των διεθνών πιέσεων και της υπεραπόδοσης των τραπεζών. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε και σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα, με μεγάλο όγκο πακέτων που αφορούσε κυρίως τις μετοχές των συστημικών τραπεζών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/1), που ήταν η τέταρτη σερί ανοδική, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,12 μονάδες ή +0,14% και έκλεισε στις 2.210,85 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.202,76 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.221,08 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών, με το επόμενο ορόσημο να εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ στην έναρξη της χρονιάς ξεπερνούν ήδη το +4% και τα αντίστοιχα των τραπεζών υπερβαίνουν το +10%.
Οι αγοραστές έσπευσαν μαζικά στις τραπεζικές μετοχές και κυρίως στην Alpha Bank και την Πειραιώς, που ξεχώρισαν λόγω των ισχυρών κερδών τους. Η Alpha Bank έφτασε μία «ανάσα» από τα 4 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Η Τράπεζα Πειραιώς ξεπέρασε τα 7,7 ευρώ, που συνιστούν ρεκόρ 5 ετών (Μάρτιος 2021). Τα 3,8 ευρώ έπιασε ενδοσυνεδριακά η Eurobank (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015). Οι ισχυρές απώλειες ορισμένων blue chips (ΟΠΑΠ, Metlen, ΔΕΗ, Aegean, ΟΤΕ) λειτούργησε ως «ανάχωμα» στην τραπεζική υπεραπόδοση. «Βουτιά» κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ, εν αναμονή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ.
Πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις
Στο πεδίο των εταιρικών εξελίξεων, η Metlen ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση 6ης παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού. Η εξαγορά αφορά στην παραδοσιακή βιομηχανία NK Trailers στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Το συνολικό τίμημα της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ η μερική ανακαίνιση του εργοστασίου και οι εξοπλισμοί υπολογίζονται σε 30-40 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά την Alpha Bank, η UniCredit γνωστοποίησε ότι κατέχει πλέον άμεσα 689,9 εκατ. μετοχές της ελληνικής τράπεζας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,8% του μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, η UniCredit διατηρεί πρόσθετη έκθεση μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων με διακανονισμό σε μετρητά (με δυνατότητα φυσικής παράδοσης, κατόπιν των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων), τα οποία θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε επιπλέον 52,6 εκατ. μετοχές ή περίπου 2,3% των δικαιωμάτων ψήφου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η Eurobank Equities, η κυβέρνηση εντείνει τις προετοιμασίες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ. Η απόφαση για την υλοποίηση της συναλλαγής θεωρείται ειλημμένη, ωστόσο οι τελικοί όροι, το timing και η επενδυτική σύνθεση παραμένουν υπό διαμόρφωση. Η αύξηση κεφαλαίου συνδέεται με τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα του διαχειριστή, με στόχο την εξισορρόπηση αποτίμησης, κόστους κεφαλαίου και αραίωσης (dilution) της μελλοντικής υπεραξίας. Μετά τη συναλλαγή, το ποσοστό του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περί το 34%, διατηρώντας τον στρατηγικό έλεγχο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το υφιστάμενο 24% της State Grid αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο, διασφαλίζοντας τη θεσμική συνέχεια.
Σχετικά με την Jumbo, στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου, πέραν της έγκρισης ειδικού μερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή, οι μέτοχοι της Jumbo θα κληθούν να εγκρίνουν τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού. Η πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμπορία προϊόντων καπνού, την παροχή υπηρεσιών logistics, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, καθώς και τη μίσθωση, διαχείριση, αγορά και πώληση μη οικιστικών ακινήτων. Η είσοδος στα προϊόντα καπνού διευρύνει την «εμπορική φαρέτρα» του ομίλου, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες αποτελούν φυσική προέκταση του μοντέλου, θεσμοθετώντας μοχλούς που μπορούν να ενισχύσουν τις αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της Ideal Holdings για την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή ή 8,4 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,7 ευρώ σε 1,55 ευρώ.
Τέλος, σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση του δικαιώματος συμμετοχής της Quality & Reliability στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης στην άσκηση του δικαιώματος προτίμησης έχει οριστεί η Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.
Διορθώνει η Wall Street, μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Ζωηρό παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον στη Wall Street, οδηγώντας τον Dow Jones και τον S&P 500 σε νέα ιστορικά ρεκόρ, τον πρώτο πάνω από τις 49.500 μονάδες και τον δεύτερο ένα «βήμα» πιο κοντά στις 7.000 μονάδες. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες διορθώνουν σήμερα, καθώς η διάθεση για ανάληψη ρίσκου επιδεινώνεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας με επίκεντρο το Ιράν και μέσω αναφορών για έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αφορά τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Περισσότερο από -0,5% υποχωρεί ο Dow Jones, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq χάνουν περίπου -0,1%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία επηρεάζονται εν μέρει από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αμερικανικές αγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει +0,1% και διαπραγματεύεται πάνω από τις 610 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,2%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,5%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση -0,2%.
