Βιομηχανικό ρεύμα: Μπλόκο της Κομισιόν στο ιταλικό μοντέλο στήριξης που είχε προτείνει ο ΣΕΒ

Παρατείνεται η αναμονή για τα κυβερνητικά μέτρα, απομακρύνεται η άμεση λύση για την ελληνική βιομηχανία - Ποιες επιλογές έχει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις και τον εκνευρισμό του κλάδου