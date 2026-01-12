Βιομηχανικό ρεύμα: Μπλόκο της Κομισιόν στο ιταλικό μοντέλο στήριξης που είχε προτείνει ο ΣΕΒ
Παρατείνεται η αναμονή για τα κυβερνητικά μέτρα, απομακρύνεται η άμεση λύση για την ελληνική βιομηχανία - Ποιες επιλογές έχει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις και τον εκνευρισμό του κλάδου
Σε κρίσιμο μονοπάτι βαδίζει η διαπραγμάτευση για τη στήριξη της ελληνικής ενεργοβόρας βιομηχανίας, καθώς το «ιταλικό μοντέλο» κρατικής ενίσχυσης που είχε προτείνει ο ΣΕΒ έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγώντας την Αθήνα στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
Η απόρριψη της πρότασης από τις Βρυξέλλες κλείνει οριστικά τον δρόμο για την άμεση υιοθέτηση του συγκεκριμένου μηχανισμού και αναγκάζει την ελληνική πλευρά να επανεξετάσει το πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας, με βασικό εργαλείο πλέον την αντιστάθμιση του κόστους ρύπων.
Η απόρριψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μηχανισμού που είχε κοινοποιηθεί στην ΕΕ τον Δεκέμβριο από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ως «κόπια» της Ιταλικής στήριξης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανατρέπει τη στρατηγική που είχε τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, βάζοντας ευθέως υπό αμφισβήτηση το βασικό εργαλείο που είχε προκρίνει η ελληνική πλευρά.
Το αποτέλεσμα είναι η μετάθεση κρίσιμων αποφάσεων στον χρόνο και η επιστροφή σε ένα πιο στενό, αυστηρά ελεγχόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με τη βιομηχανία να καλείται να περιμένει χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα. Κατά τις εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους που απαιτούνται για τις σχετικές εγκρίσεις της Κομισιόν, ακόμη και σε αποφάσεις με τις οποίες η ίδια συμφωνεί – πόσο μάλλον σε μέτρα στήριξης της βιομηχανίας όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις – το εξάμηνο θεωρείται τουλάχιστον το ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Το «ιταλικό μοντέλο» είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται πριν ακόμη υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, γνωστό ως Clean Industrial State Aid Framework (CSAF). Η ρύθμιση δεν κοινοποιήθηκε στην ΕΕ ωστόσο η Ρώμη έλαβε από τις Βρυξέλλες ένα comfort letter, δηλαδή μια άτυπη έγκριση με σαφείς επιφυλάξεις και «αστερίσκους».
Με βάση τον μηχανισμό, η ενίσχυση μέσω του CSAF μπορεί να καλύπτει έως το 50% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των επιλέξιμων ενεργοβόρων βιομηχανιών και να οδηγεί σε μείωση της τιμής ρεύματος έως 50%, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική τιμή δεν διαμορφώνεται κάτω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την ενίσχυση υποχρεούνται να επανεπενδύουν τουλάχιστον το 50% του ποσού σε δράσεις πράσινης μετάβασης, όπως έργα ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας ή εφαρμογές διαχείρισης ζήτησης, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του μέτρου.
