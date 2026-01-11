Ψηλά ο πήχης για τα deals του 2026, εκτιμήσεις για νέο ιστορικό ρεκόρ

Με το 2025 να ξεπερνά τα 12,5 δισ. ευρώ και πέντε συμφωνίες σε τελικό στάδιο, η αγορά μπαίνει στο 2026 με έντονη κινητικότητα σε κρίσιμους κλάδους