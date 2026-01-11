Ψηλά ο πήχης για τα deals του 2026, εκτιμήσεις για νέο ιστορικό ρεκόρ
Με το 2025 να ξεπερνά τα 12,5 δισ. ευρώ και πέντε συμφωνίες σε τελικό στάδιο, η αγορά μπαίνει στο 2026 με έντονη κινητικότητα σε κρίσιμους κλάδους
Το 2026, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ακόμη μία καυτή χρονιά για τις επιχειρηματικές συμφωνίες στην Ελλάδα. Η κινητικότητα στην αγορά παραμένει έντονη, οι συζητήσεις δεν έχουν κοπάσει ούτε στο τέλος της χρονιάς και στελέχη που βρίσκονται στον πυρήνα των εξαγορών και συγχωνεύσεων εκτιμούν ότι υπάρχει η δυναμική να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο πήχης, άλλωστε, έχει ήδη ανέβει: σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το 2025 ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 12,5 δισ. ευρώ του 2024, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό deal momentum δεν ήταν συγκυριακό.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο άμεσο pipeline. Μετά το deal Μασούτης – Κρητικός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τέσσερις νέες επιχειρηματικές συμφωνίες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στο κλείσιμο, δίνοντας από νωρίς στίγμα για τη νέα χρονιά. Οι δύο αφορούν τοποθετήσεις funds σε ελληνικές εταιρείες, με τη μία εξ αυτών να σχετίζεται με σημαντική επένδυση του EOS Capital στον κλάδο των τροφίμων, ενώ η δεύτερη αφορά deal στον χώρο της ταχυεστίασης, έναν κλάδο που συνεχίζει να συγκεντρώνει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η συμφωνία Κουλουράδες – Bread Factory, προσθέτοντας ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα συγκέντρωσης της οργανωμένης εστίασης, ενώ deal-έκπληξη επίκειται στον ευρύτερο φαρμακευτικό χώρο.
Την ίδια στιγμή, στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για νέες κινήσεις συγκέντρωσης, σε συνέχεια των μεγάλων συναλλαγών των τελευταίων ετών που αναδιαμόρφωσαν τον χάρτη της ιδιωτικής ασφάλισης και της υγείας.
