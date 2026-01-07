Τα αναθεωρημένα business plans των τραπεζών – Οι σχεδιασμοί και τα road shows

Προετοιμασίες για τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους για το 2025 κατά τις οποίες θα προχωρήσουν και σε θετική αναθεώρηση των business plans τους - Ψηλά στην ατζέντα παραμένουν τα μεγάλα μερίσματα