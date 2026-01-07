Τα αναθεωρημένα business plans των τραπεζών – Οι σχεδιασμοί και τα road shows
Προετοιμασίες για τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους για το 2025 κατά τις οποίες θα προχωρήσουν και σε θετική αναθεώρηση των business plans τους - Ψηλά στην ατζέντα παραμένουν τα μεγάλα μερίσματα
Μέσα στις δύο προσεχείς εβδομάδες, οι τράπεζες αναμένεται να καταστήσουν γνωστές τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους για το 2025, κατά τις οποίες θα προχωρήσουν και σε θετική αναθεώρηση των business plans τους.
Εκτιμάται ότι οι συστημικές τράπεζες θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου, συνοδευόμενα από όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στις μεταβολές στον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Αμέσως μετά, τουλάχιστον ορισμένες εξ αυτών αναμένεται να ξεκινήσουν επενδυτικές ημερίδες, απευθυνόμενες στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Ψηλά στην ατζέντα παραμένουν τα μεγάλα μερίσματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και την ερχόμενη χρονιά. Σε επίπεδο ανακοινώσεων, η Τράπεζα Πειραιώς θα διανείμει το 50% των κερδών της, δηλαδή 550 εκατ. ευρώ, η Eurobank 700 εκατ. ευρώ (επίσης 50%), η Εθνική Τράπεζα το 60%, δηλαδή 700 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank 425 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών της κερδών.
