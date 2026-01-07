Έρχεται το μητρώο φερεγγυότητας ενοικιαστών: Πώς θα βαθμολογούνται οι μισθώσεις πριν το συμβόλαιο

Σε πιλοτική εφαρμογή στις αρχές του 2026 και σε πλήρη λειτουργία από τα μέσα της χρονιάς το νέο ψηφιακό εργαλείο που αλλάζει τις μισθώσεις - Τι θα βλέπουν οι ιδιοκτήτες και ποια δεδομένα θα καταγράφονται