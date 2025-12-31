Ελβετικό φράγκο: Ο γρίφος των δανείων και τα step up δάνεια για τις τράπεζες

Η άσκηση του ελβετικού

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα

Τις προκλήσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο και των step up δανείων αντιμετωπίζουν οι τράπεζες για την καινούρια χρονιά, δάνεια τα οποία πρέπει να ρυθμίσουν για λογαριασμό των πελατών τους, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου δεν υπάρξουν σχετικές ρυθμίσεις.Σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, πρόκειται για δάνεια περίπου 2,5 δισ. ευρώ που βρίσκονται ακόμη στις τράπεζες. Τα μοντέλα τους τρέχουν οι τράπεζες για να μετρήσουν τη δυνητική ανταπόκριση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, η οποία εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και από τη φάση στην οποία βρίσκεται το δάνειό του.Το επιτόκιο του ελβετικού είναι μηδενικό πλέον, συν 1% spread, ενώ με τη ρύθμιση φθάνει στο 2,90% για την κατηγορία χωρίς κριτήρια.Η διαφορά του επιτοκίου προς τα πάνω μέσω της νέας ρύθμισης είναι γεγονός, αλλά επίσης γεγονός αποτελεί και η σταθερή ισοτιμία και το κούρεμα που προσφέρει η ρύθμιση.

Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν πως η κατηγορία εκείνη που έχει τη δυνατότητα να μετέχει στη ρύθμιση είναι κυρίως η τελευταία, δηλαδή εκείνη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, η οποία ωστόσο απολαμβάνει το μικρότερο κούρεμα (15% στο πλαίσιο της ισοτιμίας) και το υψηλότερο επιτόκιο.



Αν λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία το δάνειο είναι ώριμο, δηλαδή δεν μένει μεγάλο κομμάτι του προς αποπληρωμή, θεωρείται πως η ρύθμιση δεν θα αποτελέσει επιλογή για τον δανειολήπτη, διότι ο κίνδυνος αύξησης της ισοτιμίας του ελβετικού για μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι μεγάλος.



Στην αντίθετη περίπτωση, ο δανειολήπτης θα προτιμήσει το κούρεμα και θα δεχθεί την επιβάρυνση του επιτοκίου, γιατί μόνον έτσι θα ξεκινήσει να αποπληρώνει το κεφάλαιο του δανείου σύντομα. Η άνοδος της ισοτιμίας δεν επέτρεπε μέχρι τώρα σε αρκετούς από τους δανειολήπτες την αποπληρωμή του κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το δάνειο να μην μειώνεται.

