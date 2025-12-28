Τι να περιμένουμε στις αγορές το 2026: Προβλέψεις και στρατηγικές από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους
Οι μετοχές, τα χρηματιστήρια και τα εμπορεύματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη χρονιά- Η αισιοδοξία και οι προειδοποιήσεις - Πού συγκλίνουν οι περισσότεροι αναλυτές
Μία σύνθετη πραγματικότητα, όπου τα ξεκάθαρα «bullish» ή «bearish» σενάρια του παρελθόντος δεν έχουν θέση, σκιαγραφούν οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, καθώς οδεύουμε στο 2026. Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, διατηρώντας τα στοιχεία ανθεκτικότητας που την κράτησαν ζωντανή το 2025, ωστόσο οι διακυμάνσεις στις χρηματαγορές αναμένονται συχνές και η ανάγκη για στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου θα είναι κρίσιμες όσο ποτέ.
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί περίπου 2,9% το 2026, λίγο χαμηλότερα από το 3,2% του 2025. Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως σε εμπορικές εντάσεις, υψηλότερους δασμούς και γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί ελαφρά στο 3,1% το 2026.
Διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι όπως Barclays, UBS και άλλοι, σε δημοσκόπηση που παρουσίασε το Reuters, εκτιμούν την παγκόσμια ανάπτυξη σε 2,4% (πρόβλεψη της HSBC) έως 3,3% (πρόβλεψη της BofA Global Research) για το 2026, με την ανθεκτικότητα να επικρατεί παρά τους κινδύνους
Οι προβλέψεις της Citigroup ανεβάζουν την εκτίμηση για τον δείκτη S&P 500 στις 7.700 μονάδες στο τέλος του 2026, υποδεικνύοντας δυναμική ανόδου βασισμένη όχι μόνο στις τεχνολογικές μετοχές αλλά και σε ευρύτερες κατηγορίες εταιρικών κερδών.
Οι αναλυτές της εταιρείας αναλύσεων Oppenheimer Holdings προβλέπουν ότι ο S&P 500 θα φτάσει τον επόμενο χρόνο στις 8.100 μονάδες.
Οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια 78 φορές τον επόμενο χρόνο, μετά από 139 μειώσεις φέτος, σύμφωνα με τον αναλυτή της Bank of America, Michael Hartnett, γεγονός που σημαίνει ότι λιγότερα κεφάλαια που εισρέουν στις μετοχές και στηρίζουν τις τιμές.
Κατά τις εκτιμήσεις της BlackRock, οι δομικές δυνάμεις της AI και άλλων τεχνολογικών τάσεων θα καθοδηγήσουν σημαντικά τις επενδύσεις και την κεφαλαιακή ροή παγκοσμίως, με χώρες όπως η Ινδία να αναδεικνύονται σε κύρια «overweight» επιλογή.
Όμως, όπως αναδεικνύει σχετική ανάλυση του Reuters, «η αύξηση της έκθεσης πέρα από την ευφορία της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι μια καλή απόφαση για την Πρωτοχρονιά – και οι ευκαιρίες μπορεί να κρύβονται σε κοινή θέα».
Καθώς οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ (Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft και Amazon) έχουν πλέον συνολική αξία που υπερβαίνει τον δείκτη Euro STOXX 50, οι επενδυτές μπορούν να στραφούν σε εθνικά χρηματιστήρια που έχουν καταγράψει διψήφιες αποδόσεις το 2025.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το 84% όλων των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών έχουν σημειώσει άνοδο πάνω από 10% τους τελευταίους 12 μήνες. Νότια Κορέα και Ισπανία κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ιαπωνία, ένας συνδυασμός υγιούς πληθωρισμού και εταιρικού μετασχηματισμού θα μπορούσε να συνεχίσει να οδηγεί σε υψηλότερη κερδοφορία και αποδόσεις το 2026.
Η J.P. Morgan περιμένει ότι ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 4.000 δολ. ανά ουγγιά μέσα στο 2026, λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αδύναμου δολαρίου.
Η RBC Capital Markets εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να κινηθεί υψηλότερα ακόμη και από τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο 2026, με το πιθανότερο εύρος να βρίσκεται γύρω στα 4.200–4.430 δολ. ανά ουγγιά.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το 84% όλων των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών έχουν σημειώσει άνοδο πάνω από 10% τους τελευταίους 12 μήνες. Νότια Κορέα και Ισπανία κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ιαπωνία, ένας συνδυασμός υγιούς πληθωρισμού και εταιρικού μετασχηματισμού θα μπορούσε να συνεχίσει να οδηγεί σε υψηλότερη κερδοφορία και αποδόσεις το 2026.
Χρυσός, Εμπορεύματα και ΝομίσματαΣτο πεδίο των εμπορευμάτων, ο χρυσός παραμένει το «ασφαλές καταφύγιο»: η Goldman Sachs προβλέπει άνοδο της τιμής του χρυσού έως και τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως τα τέλη του 2026, υποστηριζόμενος από την αυξημένη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και ενδεχόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.
Η J.P. Morgan περιμένει ότι ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 4.000 δολ. ανά ουγγιά μέσα στο 2026, λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αδύναμου δολαρίου.
Η RBC Capital Markets εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να κινηθεί υψηλότερα ακόμη και από τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο 2026, με το πιθανότερο εύρος να βρίσκεται γύρω στα 4.200–4.430 δολ. ανά ουγγιά.
