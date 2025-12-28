Τι να περιμένουμε στις αγορές το 2026: Προβλέψεις και στρατηγικές από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους

Παγκόσμια Οικονομία: Ανθεκτικότητα παρά τις προκλήσεις

Μετοχές: Νέα άνοδος αλλά με διαφορετικό προφίλ

Κλείσιμο

Μετοχές: Πέρα από τις ΗΠΑ και τους 5 Μεγάλους

Μία σύνθετη πραγματικότητα, όπου τα ξεκάθαρα «bullish» ή «bearish» σενάρια του παρελθόντος δεν έχουν θέση, σκιαγραφούν οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, καθώς οδεύουμε στο 2026. Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, διατηρώντας τα στοιχεία ανθεκτικότητας που την κράτησαν ζωντανή το 2025, ωστόσο οι διακυμάνσεις στις χρηματαγορές αναμένονται συχνές και η ανάγκη για στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου θα είναι κρίσιμες όσο ποτέ.Σύμφωνα με αναλύσεις μεγάλων οίκων, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον δείχνει ανθεκτικότητα. Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς το 2026, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και σταδιακή μείωση του πληθωρισμού.Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί περίπου 2,9% το 2026, λίγο χαμηλότερα από το 3,2% του 2025. Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως σε εμπορικές εντάσεις, υψηλότερους δασμούς και γεωπολιτική αβεβαιότητα.Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί ελαφρά στο 3,1% το 2026.Διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι όπως Barclays, UBS και άλλοι, σε δημοσκόπηση που παρουσίασε το Reuters, εκτιμούν την παγκόσμια ανάπτυξη σε 2,4% (πρόβλεψη της HSBC) έως 3,3% (πρόβλεψη της BofA Global Research) για το 2026, με την ανθεκτικότητα να επικρατεί παρά τους κινδύνουςΟι αγορές μετοχών βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλέψεων για το 2026. Η J.P. Morgan Global Research προβλέπει διψήφιες αποδόσεις για τις μετοχές τόσο στις ανεπτυγμένες αγορές όσο και στις αναδυόμενες αγορές, υποστηριζόμενες από την επέκταση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση κόστους δανεισμού και την ισχυρή κερδοφορία των εταιρειών.Οι προβλέψεις της Citigroup ανεβάζουν την εκτίμηση για τον δείκτη S&P 500 στις 7.700 μονάδες στο τέλος του 2026, υποδεικνύοντας δυναμική ανόδου βασισμένη όχι μόνο στις τεχνολογικές μετοχές αλλά και σε ευρύτερες κατηγορίες εταιρικών κερδών.Οι αναλυτές της εταιρείας αναλύσεων Oppenheimer Holdings προβλέπουν ότι ο S&P 500 θα φτάσει τον επόμενο χρόνο στις 8.100 μονάδες.Οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια 78 φορές τον επόμενο χρόνο, μετά από 139 μειώσεις φέτος, σύμφωνα με τον αναλυτή της Bank of America, Michael Hartnett, γεγονός που σημαίνει ότι λιγότερα κεφάλαια που εισρέουν στις μετοχές και στηρίζουν τις τιμές.Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) προβλέπεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς καταλύτες για την επενδυτική απόδοση και το 2026, όχι μόνο στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες αλλά και ευρύτερα στον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό τομέα.Κατά τις εκτιμήσεις της BlackRock, οι δομικές δυνάμεις της AI και άλλων τεχνολογικών τάσεων θα καθοδηγήσουν σημαντικά τις επενδύσεις και την κεφαλαιακή ροή παγκοσμίως, με χώρες όπως η Ινδία να αναδεικνύονται σε κύρια «overweight» επιλογή.Όμως, όπως αναδεικνύει σχετική ανάλυση του Reuters, «η αύξηση της έκθεσης πέρα ​​από την ευφορία της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι μια καλή απόφαση για την Πρωτοχρονιά – και οι ευκαιρίες μπορεί να κρύβονται σε κοινή θέα».