Μείωση στη διακίνηση containers στον Πειραιά, ανοδικές τάσεις σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια της COSCO
Η επιστροφή των δρομολογίων μέσω Σουέζ και Ερυθράς Θάλασσας αναμένεται να αναζωογονήσει τη δραστηριότητα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
Το λιμάνι του Πειραιά παρουσίασε πτώση στη διακίνηση containers το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της COSCO Shipping Ports, που ελέγχει δύο από τους τρεις προβλήτες μέσω της ΣΕΠ. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 3,645,9 χιλιάδες teu έναντι 3,861,7 χιλιάδων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,6%.
Τον Νοέμβριο, μόνο από τους δύο προβλήτες, η διακίνηση έφτασε τα 301,1 χιλιάδες teu, μειωμένη κατά 17,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024. Η COSCO αποδίδει την πτώση στη συνεχιζόμενη ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία από τον Νοέμβριο του 2023. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναδιατάξει τις ρότες τους, επιλέγοντας τον περίπλου της Αφρικής, με αποτέλεσμα ο Πειραιάς να χάνει το στρατηγικό του πλεονέκτημα ως πρώτος σταθμός μετά τη Διώρυγα του Σουέζ.
