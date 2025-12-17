ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη “αναγέννηση” των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ

Η Αθήνα αλλάζει – και αυτή τη φορά η αλλαγή ξεκινά από εκεί που δεν την βλέπουμε, αλλά την αισθανόμαστε καθημερινά. Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ που αναβαθμίζει την υδροδότηση και την αποχέτευση σε ολόκληρη την Αττική, θωρακίζοντας μια περιοχή με εκατομμύρια κατοίκους απέναντι σε κλιματικές πιέσεις και αυξανόμενες ανάγκες