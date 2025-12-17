ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη “αναγέννηση” των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ
ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη “αναγέννηση” των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ
Η Αθήνα αλλάζει – και αυτή τη φορά η αλλαγή ξεκινά από εκεί που δεν την βλέπουμε, αλλά την αισθανόμαστε καθημερινά. Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ που αναβαθμίζει την υδροδότηση και την αποχέτευση σε ολόκληρη την Αττική, θωρακίζοντας μια περιοχή με εκατομμύρια κατοίκους απέναντι σε κλιματικές πιέσεις και αυξανόμενες ανάγκες
Στην καρδιά αυτής της τεράστιας προσπάθειας βρίσκεται ένα έργο που αγγίζει τον πυρήνα της καθημερινότητας: η αποκατάσταση των παλαιών αγωγών αποχέτευσης στο κέντρο της Αθήνας, ηλικίας 60–100 ετών. Είναι αγωγοί που έχουν υπηρετήσει την πόλη για δεκαετίες και τώρα χρειάζονται άμεση ενίσχυση για να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα – ειδικά σε μια εποχή που τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται συνεχώς.
Η τεχνολογία No Dig αλλάζει τους κανόνες
Με μια σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται στις πιο εξελιγμένες πόλεις του κόσμου, η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε εσωτερική επισκευή των αγωγών χωρίς εκσκαφές, χωρίς κλείσιμο δρόμων και χωρίς ταλαιπωρία των κατοίκων.
Η τεχνολογία No Dig επιτρέπει την επισκευή από το εσωτερικό, αποφεύγοντας οσμές, αντλήσεις λυμάτων και παρεμβάσεις σε άλλα δίκτυα. Είναι η πιο καθαρή, γρήγορη και ασφαλής επιλογή για μια πόλη που δεν μπορεί να σταματήσει ούτε λεπτό.
Σήμερα, οι εργασίες αυτές εξελίσσονται σε 6 κομβικούς δρόμους, καλύπτοντας 3.627 μέτρα αγωγών, από τη Φωκίωνος Νέγρη μέχρι τις οδούς Ευελπίδων, Μαυρομματαίων και Δεριγνύ. Και χάρη στη μέθοδο αποκατάστασης, οι αγωγοί θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας για τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια.
Μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου
Η αναβάθμιση των παλιών αγωγών στο κέντρο είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πολύ πιο φιλόδοξου σχεδίου.
Το πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει:
730 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του υδροδοτικού δικτύου των 14.500 χιλιομέτρων
Αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων αγωγών για μείωση απωλειών
Δύο εκατομμύρια έξυπνους μετρητές, που εντοπίζουν διαρροές σε πραγματικό χρόνο
900+ εκατ. ευρώ για σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, με 1.500 χιλιόμετρα νέων δικτύων και 3 νέα ΚΕΛ για 400.000 κατοίκους
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η τεχνολογία No Dig αλλάζει τους κανόνες
Με μια σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται στις πιο εξελιγμένες πόλεις του κόσμου, η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε εσωτερική επισκευή των αγωγών χωρίς εκσκαφές, χωρίς κλείσιμο δρόμων και χωρίς ταλαιπωρία των κατοίκων.
Η τεχνολογία No Dig επιτρέπει την επισκευή από το εσωτερικό, αποφεύγοντας οσμές, αντλήσεις λυμάτων και παρεμβάσεις σε άλλα δίκτυα. Είναι η πιο καθαρή, γρήγορη και ασφαλής επιλογή για μια πόλη που δεν μπορεί να σταματήσει ούτε λεπτό.
Σήμερα, οι εργασίες αυτές εξελίσσονται σε 6 κομβικούς δρόμους, καλύπτοντας 3.627 μέτρα αγωγών, από τη Φωκίωνος Νέγρη μέχρι τις οδούς Ευελπίδων, Μαυρομματαίων και Δεριγνύ. Και χάρη στη μέθοδο αποκατάστασης, οι αγωγοί θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας για τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια.
Μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου
Η αναβάθμιση των παλιών αγωγών στο κέντρο είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πολύ πιο φιλόδοξου σχεδίου.
Το πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει:
730 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του υδροδοτικού δικτύου των 14.500 χιλιομέτρων
Αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων αγωγών για μείωση απωλειών
Δύο εκατομμύρια έξυπνους μετρητές, που εντοπίζουν διαρροές σε πραγματικό χρόνο
900+ εκατ. ευρώ για σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, με 1.500 χιλιόμετρα νέων δικτύων και 3 νέα ΚΕΛ για 400.000 κατοίκους
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα