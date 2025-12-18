Νέο «γήπεδο», νέοι κανόνες και νέοι παίκτες στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Θρυαλλίδα εξελίξεων το Euronext
Οι μεγάλοι οίκοι μέλη του Euronext και τα κόστη για τις χρηματιστηριακές που τις οδηγούν στην αναζήτηση «τραπεζικής στέγης»
Σε ένα εντελώς διαφορετικό χρηματιστήριο, με διαφορετική αρχιτεκτονική αγοράς, θα εξελιχθεί το Ελληνικό Χρηματιστήριο μετά την εξαγορά του από το Euronext, γεγονός που δεν συνιστά απλώς μια αλλαγή ιδιοκτησίας αλλά μια βαθιά θεσμική και λειτουργική μετάβαση. Το νέο σχήμα μεταφέρει την ελληνική αγορά σε μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα με ενιαία πρότυπα, αυξημένες οδηγίες και σαφώς διευρυμένο πεδίο ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο συμμετεχόντων όσο και σε επίπεδο εισηγμένων.
Τα τρία χαρακτηριστικά του νέου χρηματιστηρίου θα αφορούν:
•Συγκέντρωση των εγχώριων ανεξάρτητων χρηματιστηριακών
•Πιθανή μείωση του αριθμού των εισηγμένων εταιρειών που έχουν προφίλ μικρομεσαίου
•Αύξηση του αριθμού των εισηγμένων με επιχειρήσεις από το εξωτερικό που θα θελήσουν να πλασαριστούν σε Έλληνες επενδυτές μιας και ξεκινούν εργασίες στη χώρα ή σκοπεύουν να το πράξουν
Το νέο περιβάλλον λειτουργίας ευνοεί σχήματα με αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια, τεχνολογική υποδομή και δυνατότητα απορρόφησης κόστους. Μικρά σχήματα χρηματιστηριακών εταιριών θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους.
