Πιερρακάκης στους FT: Η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει ένα ευρωπαϊκό μάθημα

Η ιστορία της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, είναι σύμφωνα με τους Financial Times , το ατού του Κυριάκου Πιερρακάκη, μπροστά στην κρίσιμη ψηφοφορία για την ηγεσία του Eurogroup - Τι δηλώνει ο βαν Πέτεγκεμ