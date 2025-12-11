Πιερρακάκης στους FT: Η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει ένα ευρωπαϊκό μάθημα
Η ιστορία της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, είναι σύμφωνα με τους Financial Times, το ατού του Κυριάκου Πιερρακάκη, μπροστά στην κρίσιμη ψηφοφορία για την ηγεσία του Eurogroup - Τι δηλώνει ο βαν Πέτεγκεμ
Σήμερα το μεσημέρι, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εκλέξουν είτε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είτε τον Βέλγο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ για την ηγεσία του Eurogroup, και κάθε ψήφος μετρά, γράφουν οι Financial Times, αφού αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν δείξει ακόμη σημάδια για την προτίμησή τους.
Kαι οι δύο, προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διαθέτει εννέα μέλη στο Eurogroup, διασπώντας έτσι την ψήφο των συντηρητικών. Οι Σοσιαλδημοκράτες ελέγχουν πέντε έδρες, οι Φιλελεύθεροι τέσσερις, και η ακροδεξιά δύο. Όπως επισημαίνουν οι FT, για να βγει κάποιος από τους δύο νικητής, πρέπει να πείσει τουλάχιστον δέκα ομολόγους του, ότι είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει την αναιμική ευρωζώνη σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, να συγκρατήσει το υψηλό χρέος και τις υπερβάσεις δαπανών, να διαμορφώσει το ευρώ στη ψηφιακή του μορφή και να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ψηφοφορία παραμένει πολύ αμφίρροπη, καθώς πολλές χώρες αρνούνται να πάρουν θέση εκ των προτέρων — πιο χαρακτηριστικά οι «Big Four»: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προβάλλει την ιστορία της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, έπειτα από μια δεκαετία μνημονίων και μεταρρυθμίσεων δημοσιονομικής προσαρμογής, που —όπως υποστηρίζει— επέτρεψαν στην Ελλάδα να ξεπεράσει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, να καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα και να θέσει το χρέος της σε καθοδική πορεία. «Η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει ένα ευρωπαϊκό μάθημα», δήλωσε στους Financial Times.
Από την άλλη, επισημαίνουν οι FT, σε βάρος της υποψηφιότητας του βαν Πέτεγκεμ λειτουργεί μια εκκρεμής απόφαση του Βελγίου σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που έχει φέρει απέναντί του τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου στην Ευρωζώνη, τις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία. Ο ίδιος πάντως δεν πτοείται: «Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η σταθερή ηγεσία είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα της ευρωζώνης. Η δέσμευσή μου είναι να διαφυλάξω αυτή τη σταθερότητα με διακριτικότητα, εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα», είπε στους Financial Times, προσθέτοντας: «Νιώθω ισχυρή υποστήριξη εντός της ομάδας για αυτή την προσέγγιση».
