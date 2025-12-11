Όμιλος TITAN: Συμφωνία εξαγοράς της Tracim Cement στην Τουρκία έναντι $190 εκατ.

Η εξαγορά του 100%, η ολοκλήρωσή της οποίας αναμένεται εντός του α' τριμήνου του 2026, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει πωλήσεις άνω των $140 εκατ., κέρδη EBITDA άνω των $50 εκατ. και θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή από το 2026