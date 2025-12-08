ΑΚΤΩΡ: Από 4,70% έως 5% το εύρος απόδοσης στο νέο κοινό ομολογιακό έως €140 εκατ.
ΑΚΤΩΡ: Από 4,70% έως 5% το εύρος απόδοσης στο νέο κοινό ομολογιακό έως €140 εκατ.

Το κοινό ομολογιακό  δάνειο θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς - Περίοδος εγγραφών 9–11 Δεκεμβρίου 2025 - Σε ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 30% της έκδοσης

Η ΑΚΤΩΡ προχωρά στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους έως €140 εκατ., με ελάχιστο ποσό έκδοσης €90 εκατ. Η διάθεση θα γίνει μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό, με τιμή διάθεσης στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία) και με εύρος απόδοσης 4,70%–5,00%, το οποίο θα οριστικοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).

Οι ομολογίες θα είναι μη εξασφαλισμένες, πλην ενεχύρου σε τραπεζικό λογαριασμό, και θα εισαχθούν στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. Η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει 9–11 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τουλάχιστον 30% της έκδοσης θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

