ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ, το ποσό αφορά μέρος των δανειακών αναγκών της χώρας για το 2026 και θα καλυφθεί μέσω εκδόσεων ομολόγων