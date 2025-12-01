UBS: Ποιες ευρωπαϊκές μετοχές και ομόλογα βρίσκει ελκυστικά
Όλες οι ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές που δίνει η UBS για ευρωπαϊκές μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα - Στηρίζουν την ανάπτυξη οι ευρωπαϊκές τράπεζες - Τα σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία
Η Ευρώπη μπαίνει σε έναν νέο κύκλο —όχι εκρηκτικό, αλλά σταθερό και μεθοδικό— όπου η ανάπτυξη δεν θα έρθει από τον ενθουσιασμό, αλλά από τη συντονισμένη δράση πολιτικής, τις αλλαγές στη βιομηχανική βάση και την επιστροφή των επενδύσεων, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της UBS, που «δείχνει» και τις επιλογές που θεωρεί «ελκυστικές», σε μετοχές, ομόλογα και συνάλλαγμα. Η εκτίμηση για το 2026 είναι σαφής: η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί κοντά στον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης (+1,1% ετησίως), με το δημοσιονομικό πλαίσιο και τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής να αντισταθμίζουν τον πιο αδύναμο εμπορικό τζίρο.
Η ΕΚΤ, σύμφωνα με την τράπεζα, θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 2% καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάπτυξη επίσης προβλέπεται να κινηθεί στο 1,1%, όμως με πιο έντονη αποδυνάμωση στον πληθωρισμό — εξέλιξη που πιθανότατα θα οδηγήσει την Τράπεζα της Αγγλίας να επανεκκινήσει τον κύκλο χαλάρωσης, με τελικό επιτόκιο γύρω στο 3,25%.
Η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τη χαλάρωση και αυτό στηρίζει το ευρώ, παρ’ ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία ασκούν προσωρινή πίεση. Παράλληλα, οι σουηδικές και νορβηγικές κορώνες εμφανίζονται ως βασικοί ωφελημένοι της ευρωπαϊκής ανάκαμψης. Για την UBS, το ευρώ και η νορβηγική κορώνα παραμένουν ελκυστικές επιλογές — σε αντίθεση με το δολάριο των ΗΠΑ, που υποχωρεί στις προτιμήσεις.
