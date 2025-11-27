ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα επιδόματα Νοεμβρίου, αναλυτικά οι δικαιούχοι
ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα επιδόματα Νοεμβρίου, αναλυτικά οι δικαιούχοι
Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, καταβάλλονται την Παρασκευή (28/11)
Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, καταβάλλονται την Παρασκευή (28/11), σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα:
· Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
· Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
· Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
· Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
· Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
· Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
· Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
· Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
· Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
· Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
Συγκεκριμένα:
· Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
· Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
· Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
· Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
· Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
· Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
· Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
· Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
· Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
· Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
· Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
· Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
· Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
· Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
· Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
· Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
· Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ
· Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
· Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
· Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
· Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
· Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
· Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ
Ειδήσεις σήμερα:
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» γίνεται ταινία... αλλιώς - Τα γυρίσματα, οι πρωταγωνιστές, η ιστορία
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» γίνεται ταινία... αλλιώς - Τα γυρίσματα, οι πρωταγωνιστές, η ιστορία
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα