Θα δίνατε 20.000 ευρώ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού ένα ανθρωποειδές ρομπότ;
Βλέπει, ακούει, μιλάει, διπλώνει ρούχα, αδειάζει το πλυντήριο πιάτων και εκπαιδεύεται. Τρομακτικό ή χρήσιμο;
Η λεκάνη με τα ρούχα σας περιμένει, ο νεροχύτης έχει μετατραπεί σε βουνό από άπλυτα πιάτα, η επιφάνεια των επίπλων έχει αποκτήσει μια περίεργη λευκή πατίνα και το χαλί έχει γεμίσει με τρίχες από τον αγαπημένο σας κατοικίδιο. Αν οι δουλειές του σπιτιού σας μοιάζουν ατελείωτες, μπορείτε να επενδύσετε 20.000 ευρώ και να αποκτήσετε τον NEO, το νέο ανθρωποειδές ρομπότ που υπόσχεται να γίνει η προσωπική οικιακή βοηθός σας.
Το προϊόν της εταιρίας τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής 1X με έδρα το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια παρουσίασε πριν λίγες ημέρες τον ΝΕΟ. Κοστίζει 20.000 ευρώ ή, για όσους θέλουν να τον δοκιμάσουν πρώτα, διατίθεται μηνιαία συνδρομή της τάξης των 499 ευρώ.
