Κλήρωσε η φορολοταρία Οκτωβρίου, δείτε ποιοι κερδίζουν
Δείτε αν είστε ένας από τους τυχερούς της φορολοταρίας Οκτωβρίου που κλήρωσε σήμερα
Η 49η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας ολοκληρώθηκε σήμερα, χαρίζοντας χρήματα σε τυχερούς πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές τον Οκτώβριο 2025.
-Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει
-Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης.
Από 1.000 έως 50.000 ευρώ, τα χρηματικά έπαθλα της κλήρωσης προσφέρουν μικρές και μεγάλες «ανάσες» στους τυχερούς, ενώ η συμμετοχή είναι αυτόματη για όσους χρησιμοποιούν κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό για την πίστωση των χρημάτων έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το κάνουν, ώστε να πάρουν το έπαθλο που τους αναλογεί.
