Το στοίχημα για παροχές και κονδύλια 8 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ενας αγώνας δρόμου ξεκίνησε από τη Δευτέρα 17/11/2025, ο οποίος θα κρίνει την τύχη κονδυλίων ύψους 8 δισ. που πρέπει ως το ερχόμενο καλοκαίρι να εξασφαλίσει η χώρα μας ότι θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την ικανότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες παροχές το 2026.Από τις ανακοινώσεις των χειμερινών προβλέψεων της Κομισιόν τη Δευτέρα 17/11/2025 και τον νέο Προϋπολογισμό, μέχρι το τελευταίο συμβούλιο ECOFIN της χρονιάς στις 12 Δεκεμβρίου, οι εξελίξεις μέσα στον επόμενο μήνα συνθέτουν ένα «τριπλό στοίχημα» που, αν κερδηθεί, θα σημάνει πολύ ευνοϊκότερες προοπτικές για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά το 2026.Στα κείμενα αυτά ενσωματώνονται όλες οι παροχές που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και η πλήρης εφαρμογή τους εκτείνεται έως το 2027. Το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2,4% για το 2026, ρυθμό σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ το 2026 από περίπου 210% που ήταν στα χρόνια μετά τον COVID-19. Από το 2026 η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον «πρωταθλήτρια Ευρώπης» στο χρέος, καθώς αναμένεται να την ξεπεράσουν η Ιταλία και η Γαλλία.Η oικονομία θα αρχίσει να επιτρέπει έτσι μεγαλύτερα περιθώρια για νέες παροχές το 2026, πάντοτε όμως στο πλαίσιο που προβλέπουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν πλέον πανευρωπαϊκά.Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης έχει τονίσει ότι η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026 δεν είναι «αισιόδοξη» αλλά ρεαλιστική και τεκμηριωμένη, βασισμένη σε δύο πυλώνες: τα μέτρα της ΔΕΘ που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και την αύξηση της εγχώριας ζήτησης προσθέτοντας περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό ανάπτυξης, καθώς και κονδύλια άνω των 7 δισ. που αναμένονται να εισρεύσουν στη χώρα τη νέα χρονιά από το Ταμείο Ανάκαμψης.Το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα είναι οι αποφάσεις του ECOFIN στις 12 Δεκεμβρίου. Εκεί παίζεται η τύχη των τελευταίων 6,2 δισ. ευρώ που απομένουν να εισπράξει η χώρα μας μέσα στο 2026, από τις επιχορηγήσεις των 18,2 δισ. που διαθέτει συνολικά το Ταμείο Ανάκαμψης για την Ελλάδα.Αυτό προϋποθέτει, όμως, ότι στην τελική ευθεία πριν από τον τερματισμό του προγράμματος τον ερχόμενο Αύγουστο, η χώρα θα τρέξει για υψηλές απορροφήσεις ίσες με 2,5% του ΑΕΠ – και μάλιστα μέσα σε μόλις 8 μήνες!Για να άρει κάθε εμπόδιο προκειμένου να εισρεύσουν τα κονδύλια χωρίς η χώρα μας να χάσει «ούτε ευρώ», το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως στο αίτημα της Αθήνας για την τελική αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Τότε θα ξεκαθαρίσει πώς θα γίνουν οι επόμενες εκταμιεύσεις και θα φανεί αν τελικώς θα χαθούν ή όχι κονδύλια το 2026, καθώς το πρόγραμμα κλείνει οριστικά τον ερχόμενο Αύγουστο.Η κυβέρνηση προχώρησε σε μία μεγάλη αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου στο Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει τα εναπομείναντα κονδύλια μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο.Ο λόγος είναι απλός: το αρχικό χρονοδιάγραμμα αρκετών έργων δεν μπορούσε πλέον να τηρηθεί, είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε λόγω χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω αδυναμιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπό την πίεση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να αποσύρουν όσα έργα δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν και να εντάξουν στη θέση τους πιο ώριμες παρεμβάσεις.